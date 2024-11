Israel incumple las exigencias de ayuda humanitaria en Gaza, según varias ONG

Las ocho ONG, entre las que se encuentran Oxfam, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados, afirmaron que "Israel no solo no ha cumplido los criterios estadounidenses que indicarían el apoyo a la respuesta humanitaria, sino que al mismo tiempo tomó medidas que empeoraron drásticamente la situación sobre el terreno, en particular en el norte de Gaza".

La incursión del ejército israelí en esa zona de la Franja comenzó hace más de un mes, con el objetivo de impedir que los combatientes de Hamás se reagrupen allí. La operación rodeó hospitales y refugios y provocó nuevas oleadas de desplazamientos. El viernes, expertos mundiales en seguridad alimentaria lanzaron una advertencia inusual de hambruna inminente.

hambre Gaza Expertos advierten sobre un riesgo de "hambruna inminente" en el norte de Gaza.

Un portavoz del gobierno israelí señaló este lunes que la mayoría de las exigencias estadounidenses se habían cumplido, aunque "algunas cosas siguen en discusión y se refieren a cuestiones de seguridad". Este martes, Israel reportó que se habían enviado cientos de paquetes de alimentos y agua a partes del norte de Gaza.

Según las ONG, las medidas de Israel han sido insuficientes: los refugiados siguen hacinados en los campamentos, el acceso de los trabajadores humanitarios a la zona norte de la Franja sigue restringido y el gobierno israelí no ha retirado sus leyes contra la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.