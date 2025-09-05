Hamás publicó un nuevo video de dos rehenes secuestrados en la Franja de Gaza: "Detengan ya la guerra"

5 de septiembre de 2025 Inicio
Guy Gilboa Dalal, secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, ruega por su liberación y la de ocho ciudadanos más que temen por su vida. Al final del clip de tres minutos aparece otro cautivo, identificado como Alon Ohel, un pianista israelí de 24 años.

Guy Gilboa Dalal y  Alon Ohel aparecen en el video publicado por Hamás. 

El grupo terrorista Hamás publicó un video de dos rehenes que permanecen secuestrados en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. El clip dura más de tres minutos y lo protagoniza Guy Gilboa Dalal, un joven que fue raptado mientras asistía al festival de música Nova.

Afganistán sufrió un nuevo sismo: más de 1.400 muertos

Desde el 7 de octubre de 2023, se cree que Hamás retiene a 40 israelíes, aunque tan solo 20 de ellos continúan con vida en la Franja de Gaza. En el video se puede ver a Guy Gilboa Dalal, según informaron medios israelíes, sentado en la parte de atrás de un auto, mientras recorre la ciudad.

Durante el video, Gilboa Dalal ruega al primer ministro Benjamin Netanyahu que termine con la guerra y, critica el accionar del gobierno israelí. "No puedo creer que siga con vida después de 22 meses de cautiverio", expresó el joven, además contó que en el territorio ya no hay comida, electricidad, gas ni agua.

"Escuché que van a atacar la ciudad de Gaza, y tengo pesadillas solo de pensar en eso. ¿Qué significa? Significa que vamos a morir aquí", sentenció.

Cerca del final del clip, el auto frena frente a una estructura donde aparece otro rehén, identificado como Alon Ohel, un pianista israelí de 24 años, también secuestrado durante el festival. "Hermano, no puedo creer que te estoy viendo", le dice Guy Gilboa Dalal a Alon.

A modo de cierre, Gilboa Dalal expresó "pensé que era prisionero de Hamás, pero la verdad es que soy prisionero de nuestro propio gobierno".

