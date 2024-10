Israel afirma que "Irán quiere establecer un califato sobre las ruinas y escombros del estado israelí moderno"

Pese a que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi, comunicó que la acción militar de su país concluyó con los ataques, desde Israel advirtieron que estarán atentos a más agresiones.

Kaplan señaló que para que sea el fin de la guerra, “básicamente Irán y sus agentes tiene que dejar de atacar”. “Todos nuestros enemigos aquí en el Medio Oriente tienen que saber que nosotros nos vamos a defender y, junto con nuestros aliados internacionales, vamos a hacer uso de nuestros derechos a la defensa que es también una obligación luego de estos ataques”, explicó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

En ese sentido, recordó que en on the record desde Irán siempre advirtieron que “quieren borrar a Israel del mapa”, y todos aquellos que atacan a Israel “tiene que saber que van a pagar un costo grande por esto”. “Nosotros fuimos atacados por Hamas el 7 de octubre y al otro día Hezbolá empezó a atacarnos. Estamos hablando, no de una guerra solamente contra Hamás, ojalá así fuese, sino que es una guerra contra una coalición”, agregó.

Roni Kaplan

Al mismo tiempo, el vocero del Ejército israelí subrayó que la estrategia iraní es “armar un anillo de fuego y básicamente si no contraatacas y te quedas en el molde te van a ir atacando más y más”. “Irán quiere establecer un califato sobre las ruinas y escombros del estado israelí moderno. Para eso Israel tiene que hacerse fuerte y estamos luchando por una guerra existencial”, sostuvo.

Roni Kaplan confirmó que Israel se defenderá del ataque iraní

El vocero del Ejército de Israel, Roni Kaplan, recordó que estado israelita está sumergido en un ataque constante desde hace muchos años, pero que Israel “lucha de acuerdo a las leyes de guerra”.

En cuanto a las críticas por los supuestos contraataques su accionar es de “la distinción”, es decir, “maximizar los daños a terroristas y minimizar el daño a los civiles”.

Por otro lado, a días de cumplirse un año de la guerra desata por Hamás y que terminó con cientos de personas secuestradas, Kaplan sostuvo que están haciendo todo, por todos los medios operacionales, para que puedan liberar a los secuestrados. “Espero también la parte política acciones por todos los medios para que puedan volver a casa”, agregó.

“Nosotros tenemos tres objetivos en esta guerra: una es terminar de desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar y gubernamental. No pueden ser más soberanos en la Franja de Gaza. Dos, que estos rehenes regresen a casa; hay 101 personas secuestradas en pijamas en sus casas. Y en tercer lugar, que 60 mil personas que están evacuadas del norte de Israel ya hace prácticamente de años por los ataques de Hezbolá, vuelvan a casa”, detalló.