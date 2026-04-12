El cese al fuego que se hundió en el Golfo Pérsico: ¿qué hay detrás?

El agónico acuerdo entre Washington y Teherán para liberar el Estrecho de Ormuz colapsó en menos de 24 horas. Tras la ofensiva masiva de Israel sobre el Líbano, Irán reactivó el bloqueo comercial para los buques occidentales, transformando una tregua temporal en un nuevo ciclo de asfixia económica global.

El mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado" en una valla publicitaria en Teherán, con soldados iraníes atrapando en una red a aviones y barcos militares estadounidenses.

El cese al fuego —acordado el 7 de abril y en vigor desde el 8— es el resultado de una presión diplomática contrarreloj por parte de Washington. Aunque Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar abrumadora, ha quedado en evidencia su incapacidad para controlar tanto la evolución como el desenlace del conflicto. Tal como analizamos en la columna Donald Trump contra las cuerdas: por qué podría perder el control de Estados Unidos en noviembre , la administración republicana necesita evitar a toda costa un shock petrolero. Un salto en los precios del crudo dispararía la inflación interna, un escenario letal a escasos meses de las elecciones legislativas de medio término.

Sin embargo, este preacuerdo dista mucho de ser un tratado de paz definitivo; en la práctica, opera como una tregua táctica de 14 días destinada a estabilizar temporalmente los mercados energéticos y permitir a las partes rearmarse para la próxima escalada. Por lo tanto, el horizonte de una resolución real sigue siendo incierto frente a la poca durabilidad y alta volatilidad de los discursos oficiales. En este sentido, la crisis trasciende el plano militar y se despliega en tres frentes simultáneos: el desastre humanitario, la asfixia económica global y una guerra comunicacional sin precedentes, donde la narrativa política se disputa minuto a minuto en las redes sociales.

El epicentro de las negociaciones fue Islamabad, donde se intentó conciliar el plan de 10 puntos de Irán con la contrapropuesta de 15 puntos trazada por Estados Unidos. Pakistán actuó como el rostro público de la diplomacia, mientras que China trabajó para que el mismo se realizara debido a su influencia financiera y política con Irán.

El mismo día en que se confirmó el acuerdo, Donald Trump amaneció declarando que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás". Esta amenaza alarmó a los medios internacionales, a las agencias humanitarias y a la población iraní. Sin embargo, esa misma noche se alcanzó un cese al fuego temporal. La República Islámica de Irán aceptó una "apertura inmediata, completa y segura" del Estrecho de Ormuz, aunque bajo su estricta supervisión militar.

Estados Unidos ofreció el cese de ataques contra plantas de energía, puentes y centros de mando civiles, mientras que Irán se comprometió a no minar activamente los canales principales de navegación comercial. Además, Teherán exigió la retirada total de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales. Esto será muy difícil de lograr, debido a que Washington mantiene una red de al menos 19 instalaciones militares principales en Medio Oriente, a las que se suman decenas de puestos operativos tácticos y unas 40.000 tropas en la región. Por supuesto, tampoco hay intenciones por parte de la Casa Blanca de que eso suceda.

Horas más tarde, el ataque de Israel al Líbano puso en jaque la viabilidad del acuerdo. Según la ONU, esta ofensiva violó los términos pactados, ya que el documento exigía un cese de hostilidades total entre todos los actores involucrados. Como consecuencia, el Estrecho de Ormuz se volvió a cerrar, permitiendo el paso únicamente a buques aliados.

El colapso en Beirut: el ataque que dinamitó el acuerdo

Horas después del anuncio del cese al fuego, Israel lanzó la mayor oleada de ataques aéreos en la historia de la capital libanesa. Según el diario El País, se reportaron más de 160 bombas lanzadas en apenas diez minutos, lo que provocó el colapso de múltiples edificios residenciales en zonas densamente pobladas y causó alrededor de 300 muertes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que se trataba de una "zona terrorista de Hezbollah" y afirmaron haber abatido a Naim Qassem, líder de la milicia desde 2024, aunque el grupo aún no lo ha confirmado.

Imagen 3 Ataque israelí sobre Tiro, Líbano, horas después del acuerdo de cese al fuego. Adnan Abidi/Reuters

El mediador paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que la tregua abarcaba "todas las áreas del conflicto", incluido el Líbano, una posición respaldada por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. No obstante, el primer ministro israelí rechazó esta interpretación y declaró que el Líbano es un "teatro separado" donde Israel continuará golpeando a Hezbollah "con toda su fuerza".

Imagen 4 Frontera entre Israel y Líbano. Ammar Awad/Reuters

Radiografía del bloqueo: cuánto cuesta hoy cruzar el Estrecho de Ormuz

Actualmente, el estrecho está abierto solo para buques aliados, lo que genera un embotellamiento masivo con graves costos económicos. Esta vía marítima ha dejado de regirse por las leyes del mercado tradicional para pasar a una economía de guerra. Según analistas de Bloomberg y Lloyd's List, los costos actuales para un buque que intente atravesar el estrecho son los siguientes: con respecto a los seguros de guerra, las aseguradoras han experimentado un aumento del 1.000%. Para un buque petrolero de clase VLCC (Very Large Crude Carrier), el costo de cobertura por un solo viaje pasó de $750.000 a cerca de $9 millones.

Por otro lado, los peajes formales e informales ascienden hasta los $2 millones por embarcación, exigidos a menudo en yuanes —para esquivar las sanciones occidentales— y, recientemente, en riales iraníes. Estos montos se justifican oficialmente como "contribuciones para la reconstrucción de infraestructura dañada". Es probable que, a través de esta vía, Irán haya recaudado cientos de millones de dólares en ingresos adicionales desde el comienzo de la guerra, oxigenando su economía tras la crisis de diciembre de 2025.

Asimismo, esta asfixia logística ya tiene un impacto directo en los surtidores globales, con el barril de crudo físico operando a niveles récord y amenazando con importar una nueva ola inflacionaria a las economías occidentales.

Los ganadores del estrecho: quiénes pasan y quiénes se quedan afuera

Las banderas con permiso de tránsito (aunque en algunos casos con limitaciones) son las de China, Rusia, India, Pakistán, Irak, Malasia, Tailandia y Filipinas, además de aquellos buques con destino a puertos de Asia Oriental, el sur de Asia y el Golfo de Omán. En contraste, los navíos que enfrentan un bloqueo total son los vinculados a Estados Unidos, Israel y el Reino Unido (en gran medida), así como cualquier embarcación que se dirija hacia puertos israelíes (Eilat, Haifa) o de forma directa hacia la costa este estadounidense.

Sin dudas, China e India son los grandes ganadores silenciosos de la crisis. Gracias a su posicionamiento estratégico, logran garantizarse un flujo ininterrumpido de hidrocarburos y absorben el crudo bloqueado con fuertes descuentos, logrando esquivar por completo el sistema financiero occidental.

Imagen 5 Un ferry indio que transportaba gas licuado, pasó el Estrecho de Ormuz hasta llegar a Bombay. Rafiq Maqbool/Associated Press

La diplomacia económica del gigante asiático

El rol de Beijing fue fundamental para que Irán aceptara sentarse en la mesa de negociaciones con su enemigo. Como principal socio comercial de Teherán y comprador del 90% de sus exportaciones de petróleo, China posee la única palanca económica capaz de influir en el liderazgo clerical iraní.

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, encabezado por Wang Yi, realizó más de 26 llamadas telefónicas de alto nivel y despachó a un emisario especial a la región para coordinar con Pakistán, Egipto y Turquía. A través de estas gestiones, China promovió su "Iniciativa de Cinco Puntos", que enfatiza un cese al fuego inmediato y la resolución política del conflicto.

Esta hegemonía se traduce, además, en una victoria geoeconómica estratégica: el avance del "petroyuan". Al incentivar que el crudo bloqueado y los peajes de guerra se liquiden en yuanes para esquivar las sanciones occidentales, Beijing aprovecha la crisis para internacionalizar su moneda y horadar la supremacía del dólar.

Conclusiones

Ante la ausencia de una resolución diplomática integral, el tablero global ha comenzado a reconfigurarse. Frente a la parálisis de los foros multilaterales, es inminente que distintas naciones adopten un pragmatismo táctico, buscando tejer acuerdos bilaterales y silenciosos con Teherán para garantizar su propia seguridad energética. Esta dinámica confirma que el impacto disruptivo sobre las cadenas de suministro y la economía global está muy lejos de encontrar un punto final.

No obstante, el daño más profundo de esta crisis no se mide únicamente en el precio de los fletes, sino en la erosión irreversible del orden internacional basado en reglas. La volatilidad extrema de los actuales liderazgos ha cruzado líneas rojas históricas. Que el presidente de Estados Unidos haya alentado crímenes de guerra contra la misma población civil en cuyo nombre justificó la escalada, sienta un precedente de una gravedad inédita. En la geopolítica moderna, los límites no solo se vulneran a través de los misiles, sino también mediante la violencia del discurso. La normalización de una retórica presidencial sin escrúpulos evidencia a un sistema global en jaque, desprovisto de sus mecanismos básicos de contención.

En este contexto, la debilidad estratégica de Washington queda al descubierto. Tal como analiza la revista The New Yorker, la incapacidad de la Casa Blanca para alcanzar los objetivos que ella misma articuló contra Irán representa un fracaso. Arrastrado por sus propios gajes de impulsividad y habiendo cedido una preocupante porción de su autonomía geopolítica frente a la agenda militar de Israel, el liderazgo republicano se encuentra acorralado. Paradójicamente, Donald J. Trump —el mandatario que prometió doblegar a Medio Oriente imponiendo su fuerza máxima—, hoy podría estar ahogándose en las aguas poco profundas del Estrecho de Ormuz.