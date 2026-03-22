Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Downhill, la película con una llamativa trama de desastre natural y mucha comedia negra Downhill (2020) de Nat Faxon y Jim Rash es un film norteamericano remake de una película sueca llamada Force Majeure (2014) dirigida por Ruben Östlund. + Seguir en







También conocida como Cuesta abajo o Un desastre de altura, es una comedia dramática protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, basada en la película sueca Fuerza mayor.

Downhill (2020) de Nat Faxon y Jim Rash es un film norteamericano remake de una película sueca llamada Force Majeure (2014) dirigida por Ruben Östlund. La primera reacción es pensar en otra remake norteamericano, pero acá hay una novedad. La película sueca se inspiró en un episodio de la serie Seinfeld (1989-1998) llamado The Fire (S05 E19). El círculo se cierra porque la protagonista de esta remake es Julia-Louis Dreyfus, una de las cuatro estrellas de la serie Seinfeld.

Una película incómoda, no solo por la trama principal, sino por todo lo que cuenta. Su mirada sobre la familia y el rol paterno son puestos en duda y, lejos de ser conciliadora, mantiene sus ideas hasta el final. No es una de las típicas comedias para reírse a carcajadas que estos actores suelen protagonizar, pero sin duda el tono de la historia justifica su visión.

A continuación te contamos más detalles de su trama, un film que no te podés perder este fin de semana largo de marzo 2026, el cual ya está disponible en la popular plataforma de streaming de Netflix. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de casa.

Sinopsis de Downhill, la película que sorprende en Netflix Una familia norteamericana, un matrimonio con dos hijos, está de viaje en los Alpes. En mitad de un almuerzo cae una avalancha sobre el lugar donde ellos están. El padre, llamado Pete (Will Ferrell) huye despavorido durante unos instantes. Cuando la avalancha pasa sin consecuencia alguna, su esposa Billie (Julia-Louis Dreyfus) y sus hijos lo miran entre asustados y enojados con él. No pueden decirlo abiertamente todavía, pero sienten que él los abandonó.

Todo lo que sigue es ese reproche inicialmente tenue que irá creciendo, desarmando toda la estructura familiar. Si bien la película original tenía humor, resulta mucho más graciosa e inquietante esta nueva versión. No estamos acostumbrados a esta clase de historias en films protagonizados por una familia, más en el tono completamente clásico que esta película tiene. No es una comedia delirante, solo una historia amarga con algo de humor. Los rostros conocidos de los actores lo hace aún más duro de sobrellevar.

downilllll Tráiler de Downhill Embed - DOWNHILL | Official Trailer [HD] | FOX Searchlight Reparto de Downhill También conocida como Cuesta abajo o Un desastre de altura, es una comedia dramática protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, basada en la película sueca Fuerza mayor. Julia Louis-Dreyfus como Billie Staunton.

como Billie Staunton. Will Ferrell como Pete Staunton.

como Pete Staunton. Miranda Otto como Charlotte.

como Charlotte. Zoe Chao como Rosie.

como Rosie. Zach Woods como Zach.

como Zach. Kristofer Hivju como Michel (quien también actuó en la versión original sueca). downill