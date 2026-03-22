Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata La plataforma de streaming, Netflix, se sigue posicionando con sus nuevas producciones que quiere tener en el top de las más vistas en el 2026. En los últimos meses, el anime se viene convirtiendo en el gran protagonista en la app. + Seguir en







La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares.

La plataforma de streaming, Netflix, se sigue posicionando con sus nuevas producciones que quiere tener en el top de las más vistas en el 2026. En los últimos meses, el anime se viene convirtiendo en el gran protagonista en la app, pues ya son varias las producciones que se han estrenado de este género que están entre las más populares.

Uno de los últimos lanzamientos fue ‘Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’ que llegó a la plataforma este jueves 19 de marzo del 2026 con un capítulo especial de 47 minutos. Allí, empieza a narrar todo lo que será la historia principal detrás de cada personaje y todos los detalles que hay en este nuevo anime.

El segundo episodio se daría a conocer el próximo jueves 26 de marzo del 2026 en horas de la mañana y se espera que semana a semana se pueda conocer un nuevo capítulo. De hecho, se dice que en total serían 40 a 50 partes, pero la plataforma no ha dado a conocer detalles de esto.

Sinopsis de Steel Ball Run, el animé tendencia en Netflix La serie habla sobre todo lo que se vive en el oeste, donde Johnny Joestar, un ex jinete reconocido por todos en el pueblo, queda parapléjico después de sufrir un fatal accidente. Su vida empieza a cambiar casi que de inmediato cuando Gyro Zeppeli hace uso de unas misteriosas esferas de acero que podrían cambiarlo todo.

El hombre le promete al jinete recuperar la movilidad de sus piernas poco a poco. Para eso, tiene que entrar en una carrera hípica en donde tiene que recorrer todo Estados Unidos para poder quedarse con el premio de 50 millones de dólares, que es todo lo que pide a cambio de las esferas.

Lo que no se imaginan es que, con el paso de los días, van a tener que enfrentar a los otros competidores y luchar para poder acabar con una conspiración política que los afecta directamente y los podría estar alejando del premio. ball runnn Tráiler de Steel Ball Run Embed - STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Steel Ball Run El anime Steel Ball Run (séptima parte de JoJo's Bizarre Adventure), adaptado por David Production y disponible en Netflix, sigue a Johnny Joestar y Gyro Zeppeli en una épica carrera a caballo por EE. UU. en 1890. Es un universo alternativo estilo Western, ideal para nuevos espectadores, con giros sobrenaturales. Johnny Joestar (voz de Shogo Sakata): Ex-jockey parapléjico que busca redención.

Ex-jockey parapléjico que busca redención. Gyro Zeppeli (voz de Yohei Azakami): Maestro del arte místico del "Giro".

Maestro del arte místico del "Giro". Diego Brando / Dio (voz de Kaito Ishikawa): Rival ambicioso.

Rival ambicioso. Lucy Steel (voz de Rie Takahashi): Joven clave en la conspiración.

Joven clave en la conspiración. Steven Steel (voz de Kenta Miyake): Organizador de la carrera.

Organizador de la carrera. Sandman (voz de Masaaki Mizunaka): Guerrero nativo americano.

Guerrero nativo americano. Pocoloco (voz de Kenichiro Matsuda): Competidor con suerte extrema.

Competidor con suerte extrema. Hot Pants: Aliada misteriosa. La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. ball run