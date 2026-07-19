19 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: "Comportamientos inadmisibles"

Adrien Rabiot cuestionó la actitud de algunos compañeros tras la caída por 6-4 en el partido por el tercer puesto del Mundial y reconoció que el golpe sufrido ante España en semifinales impactó en el equipo.

Por
La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: Hubo comportamientos inadmisibles

La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: "Hubo comportamientos inadmisibles"

La derrota por 6-4 frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer puesto del Mundial no solo dejó a Francia sin consuelo tras la eliminación ante España en semifinales, sino que también expuso tensiones dentro del plantel. A las críticas por el rendimiento del equipo se sumaron las revelaciones de Didier Deschamps sobre los motivos de su salida como entrenador y las duras declaraciones de Adrien Rabiot, quien expuso problemas de convivencia dentro del plantel.

Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador de los mundiales. 
Te puede interesar:

Mbappé hizo historia: superó a Messi y es el máximo goleador de los Mundiales

En una entrevista concedida al canal M6, Deschamps aseguró que su decisión de poner fin a un ciclo de 14 años al frente de la selección francesa fue producto de una profunda reflexión y que tuvo como único objetivo proteger al equipo. "Tenía la situación bajo control. Decidí que tenía que parar. Y si lo decidí, no fue por mí, se lo digo con toda sinceridad, fue por el bien del equipo francés. Quizás no lo haya dicho, pero les digo con toda honestidad, no tomé esta decisión por mí. Porque había un ambiente tan insoportable conmigo, que el equipo francés no se lo merece", afirmó.

El entrenador remarcó que no se trató de una determinación impulsiva y reveló que evaluó distintos momentos para comunicarla. "No fue algo repentino. Lo pensé. Desde que se anunció, las cosas han mejorado mucho para la selección francesa. Tengo el control, me gusta tenerlo. Podría haber tomado la decisión antes del Mundial, durante el Mundial. No quise hacerlo porque respeto demasiado a la selección francesa", sostuvo.

Deschamps también dejó un mensaje cargado de emoción al recordar su extensa etapa al frente de los Bleus. "La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión durante 14 años", expresó. Y concluyó con una frase que resume su vínculo con el seleccionado: "No hay nada por encima de esta camiseta".

Por su parte, Rabiot señaló que el equipo protagonizó un primer tiempo "vergonzoso", en el que se fue al descanso con una desventaja de 4-0, y lamentó haber visto actitudes que, según afirmó, nunca había presenciado dentro del seleccionado francés. Aunque evitó mencionar nombres, sostuvo que ese rendimiento resultó decepcionante en el último compromiso de Francia en la Copa del Mundo.

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte. He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", expresó Rabiot al canal BeinSports tras el partido.

Rabiot reconoció que la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales dejó un fuerte impacto anímico en el grupo, pero remarcó que el plantel tenía la obligación de competir hasta el final. "Había un trabajo que hacer y no podíamos hacer las cosas de cualquier manera", expresó, al tiempo que destacó que la reacción mostrada en el segundo tiempo llegó después de una charla en el vestuario en la que apelaron al orgullo para cambiar la imagen.

Rabiot agradeció a Dechamps por su paso por la selección de Francia

Por último, el volante también dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien puso fin a un ciclo de 14 años como entrenador de Francia. "El entrenador nos agradeció lo que hemos hecho, pero más bien somos nosotros los que también debemos agradecerle, por todos esos años magníficos, esa disciplina que nos ha inculcado".

Rabiot aseguró que, más allá del agradecimiento del técnico al plantel, son los jugadores quienes deben reconocer el trabajo realizado por el histórico entrenador y la disciplina que logró instalar durante una de las etapas más exitosas de la selección francesa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El plantel de Inglaterra, con la medalla de bronce.
play

En un partido de locos, Inglaterra superó por 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial

Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, señaló el delantero. 

Mbappé despidió a Deschamps: "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado"

Ousmane Dembélé protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros en el entretiempo ante España 

Estalló el vestuario en Francia: revelaron el reclamo de Dembelé a sus compañeros ante España

Mbappé y Kane, figuras de sus equipos.

Premio consuelo: Francia-Inglaterra juegan por el tercer puesto del Mundial

La senadora Celeste Amarilla se burló de Francia con un look inspirado en La Roja.

La senadora paraguaya que se peleó con Mbappé celebró la eliminación de Francia: "Llegó el karma"

Se estima que Zidane se haga cargo de la Selección de Francia una vez que finalice el Mundial 2026.

Tras quedar eliminado, Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Deschamps

Rating Cero

María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional"

Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Jennifer Lopez volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar el excelente estado físico que luce a sus 56 años

Rutina impecable: así fue la impactante transformación de Jennifer Lopez

Emilia Clarke, la actriz británica que interpretó a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, sorprendió a sus seguidores con la venta de su exclusiva residencia en 2020.

Así es la casa de Emilia Clarke que causó furor por su puesta a la venta en 2020

 ¿Cuánto cuesta el bolso Gucci de Tino Soessel que es tendencia en 2026?

Cuánto cuesta el bolso Gucci de Tini Stoessel que es tendencia en el 2026

Así seguirá la carrera de Andrea del Boca tras su participación en el reality

Se filtró la importante decisión de Andrea del Boca tras su participación en Gran Hermano

últimas noticias

Javier Milei repite vestimenta para ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Repite cábala: dónde mirará Javier Milei la final del Mundial 2026

Hace 12 minutos
El sismo ocasionó graves destrozos en la región de Junín, en Perú.

Perú: sismo en la región de Junín causó al menos 5 muertos y 20 heridos

Hace 29 minutos
María Becerra catalogó este momento como uno de los más lindos de su carrera.

La prueba de sonido de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey: "Ensayando nuestro hermoso Himno Nacional"

Hace 33 minutos
Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

Hace 35 minutos
Jennifer Lopez volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar el excelente estado físico que luce a sus 56 años

Rutina impecable: así fue la impactante transformación de Jennifer Lopez

Hace 1 hora