La derrota ante Inglaterra dejó al descubierto las internas de Francia: "Comportamientos inadmisibles"

Adrien Rabiot cuestionó la actitud de algunos compañeros tras la caída por 6-4 en el partido por el tercer puesto del Mundial y reconoció que el golpe sufrido ante España en semifinales impactó en el equipo.

La derrota por 6-4 frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer puesto del Mundial no solo dejó a Francia sin consuelo tras la eliminación ante España en semifinales, sino que también expuso tensiones dentro del plantel. A las críticas por el rendimiento del equipo se sumaron las revelaciones de Didier Deschamps sobre los motivos de su salida como entrenador y las duras declaraciones de Adrien Rabiot , quien expuso problemas de convivencia dentro del plantel.

En una entrevista concedida al canal M6, Deschamps aseguró que su decisión de poner fin a un ciclo de 14 años al frente de la selección francesa fue producto de una profunda reflexión y que tuvo como único objetivo proteger al equipo. "Tenía la situación bajo control. Decidí que tenía que parar. Y si lo decidí, no fue por mí, se lo digo con toda sinceridad, fue por el bien del equipo francés. Quizás no lo haya dicho, pero les digo con toda honestidad, no tomé esta decisión por mí. Porque había un ambiente tan insoportable conmigo, que el equipo francés no se lo merece" , afirmó.

El entrenador remarcó que no se trató de una determinación impulsiva y reveló que evaluó distintos momentos para comunicarla. "No fue algo repentino. Lo pensé. Desde que se anunció, las cosas han mejorado mucho para la selección francesa. Tengo el control, me gusta tenerlo. Podría haber tomado la decisión antes del Mundial, durante el Mundial. No quise hacerlo porque respeto demasiado a la selección francesa" , sostuvo.

Deschamps también dejó un mensaje cargado de emoción al recordar su extensa etapa al frente de los Bleus. "La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión durante 14 años", expresó. Y concluyó con una frase que resume su vínculo con el seleccionado: "No hay nada por encima de esta camiseta".

Por su parte, Rabiot señaló que el equipo protagonizó un primer tiempo "vergonzoso", en el que se fue al descanso con una desventaja de 4-0, y lamentó haber visto actitudes que, según afirmó, nunca había presenciado dentro del seleccionado francés. Aunque evitó mencionar nombres, sostuvo que ese rendimiento resultó decepcionante en el último compromiso de Francia en la Copa del Mundo.

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte. He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", expresó Rabiot al canal BeinSports tras el partido.

Rabiot reconoció que la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales dejó un fuerte impacto anímico en el grupo, pero remarcó que el plantel tenía la obligación de competir hasta el final. "Había un trabajo que hacer y no podíamos hacer las cosas de cualquier manera", expresó, al tiempo que destacó que la reacción mostrada en el segundo tiempo llegó después de una charla en el vestuario en la que apelaron al orgullo para cambiar la imagen.

Rabiot agradeció a Dechamps por su paso por la selección de Francia

Por último, el volante también dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien puso fin a un ciclo de 14 años como entrenador de Francia. "El entrenador nos agradeció lo que hemos hecho, pero más bien somos nosotros los que también debemos agradecerle, por todos esos años magníficos, esa disciplina que nos ha inculcado".

Rabiot aseguró que, más allá del agradecimiento del técnico al plantel, son los jugadores quienes deben reconocer el trabajo realizado por el histórico entrenador y la disciplina que logró instalar durante una de las etapas más exitosas de la selección francesa.