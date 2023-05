Horror en Estados Unidos: buscaban a dos adolescentes y encontraron siete cuerpos

El sheriff del condado de Okmulgee, Eddy Rice, explicó que la búsqueda de las adolescentes finalmente quedó cancelada luego de haberse encontrado siete cuerpos en la pequeña ciudad de Henryetta, al sur de Tulsa. “Creemos haber encontrado todo lo que buscábamos esta mañana. Nuestro corazón está con las familias y amigos, compañeros de escuela y todos los demás”, indicó.

Según se detalló, entre los cuerpos hallados no solo estaba el de las adolescentes, sino también el de McFadden, señalado como principal sospechoso de la desaparición de las chicas.

Búsqueda Oklahoma

McFadden era un delincuente sexual registrado que se suponía que iba a ser juzgado el lunes 1 de mayo en el condado de Muskogee, tras ser acusado en 2017 de usar un teléfono celular de contrabando en prisión para enviar mensajes sexuales a una adolescente.

La desaparición de las adolescentes y su búsqueda

El lunes, se emitió un aviso de búsqueda señalando que las dos adolescentes habían sido vistas por última vez en Henryetta y que ambas posiblemente viajaban en un Chevrolet Avalanche blanco con McFadden.

McFadden debía ir a juicio el lunes en el condado de Muskogee por varios cargos, entre ellos “pornografía infantil e intento de solicitar conducta sexual o comunicación con un menor usando tecnología”, informó The New York Times. Al no presentarse ante el tribunal, se emitió una orden de arresto en su contra.

El padre de Brittany Brewer, confirmó a KOTV en Tulsa que uno de los cuerpos descubiertos era el de su hija: “Brittany era una persona extrovertida. De hecho, fue seleccionada para el concurso de Miss Henryetta... que se realizará en julio para la competencia de Miss Nacional en Tulsa. Y ahora no lo va a lograr porque está muerta. Se ha ido”.

Al mismo tiempo, Nathan Brewer reconoció que es “la peor pesadilla de un padre, y yo la estoy viviendo” y recordó que su hija soñaba con ser maestra o veterinaria.