Haley acusó al Comité Nacional Republicano de beneficiar a Trump en la interna partidaria

La precandidata presidencial de Estados Unidos advirtió que no le "parece que el Comité sea un mediador honesto" en la competencia del espacio de cara a las elecciones.

En diálogo con la cadena NBC, cuestionó el desempeño de la organización y marcó que los votantes deben continuar con su selección de candidatos: "No me parece que el Comité sea un mediador honesto. No entiendo cómo es posible que digas al pueblo americano por quién votar cuando quedan 48 estados ahí fuera. Esto es una democracia. El pueblo americano quiere decir lo que parezca a la hora de elegir. Eso es lo mínimo que les podemos dar".

También, según consignó la agencia Europa Press, acusó a Trump de presionar al Comité para que pague los casos que enfrenta en la Justicia estadounidense. Además, criticó mensajes referidos a que debe bajarse de la carrera en las elecciones y centrarse en la postulación de quien fue el antecesor de Joe Biden en la Casa Blanca.

Trump venció a Haley en New Hampshire y se encamina a ser el candidato republicano

Donald Trump obtuvo una victoria contundente en New Hampshire, estado del norte de Estados Unidos, contra su única competidora en la interna republicana, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, un triunfo que lo encamina a quedar como el candidato a la presidencia.

Trump, de 77 años, se mostró exultante en su discurso de victoria tras conocerse los primeros resultados y se mostró confiado con el resultado de a las próximas elecciones primarias, esta vez, en el estado de Carolina del Sur: "Vamos a ganar fácilmente", afirmó. En el mismo sentido, el expresidente norteamericano recordó a Joe Biden y lo catalogó como el “peor de la historia".

El empresario avanza firmemente en la competencia de los republicanos. En las primarias de Iowa, el pasado 15 de enero, arrasó a sus competidores (superó el 50% de los votos), lo que produjo la deserción en la interna de Ron DeSantis, gobernador de Florida, y el empresario Vivek Ramaswamy, quienes, tras los resultados, apoyaron públicamente a Trump.