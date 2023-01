Gianni Infantino y una incómoda situación en el velatorio de Pelé

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

“Me gustaría aclarar que me sentí honrado y honrado de que compañeros y familiares del gran Pelé me pidieran si podía tomar unas fotos con ellos. Y obviamente estuve de acuerdo inmediatamente”, expresó en su cuenta de instagram.

Para luego agregar que “en el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacernos un todos juntos pero no sabían cómo hacerlo. Así que, para ser útil, tomé el teléfono de uno de ellos y tomé la foto de todos nosotros para él”.

Los restos del astro futbolístico, fueron velados en el estadio Urbano Caldeira de la ciudad de Santos. En la misma, participaron destacadas figuras que se acercaron a despedir a Pelé, entre los que destaca el actual presidente electo Lula Da Silva.

Fuerte enojo en Brasil por las figuras que se ausentaron al funeral de Pelé

La noticia del fallecimiento de Pelé, causó un inmenso dolor en Brasil. Pero no fue ajena a la polémica que se generó luego de que varias figuras no se presentaran en el funeral llevado a cabo en el estadio de Santos. Entre otros, no estuvieron ídolos como Neymar -quien, además, surgió del mismo club-, Ronaldo o Ronaldinho.

"Los pentacampeones no vinieron al velorio de Pelé, los tetracampeones tampoco, el entrenador de la selección nacional (haciendo referencia a Tite) no vino. Quizás porque no ganan un cachet", remarcó el exfutbolista José Ferreira Neto, comentarista del canal Bandeirantes.

Aseguró que "como mínimo es una falta de respeto", y que "la gente tiene que saber lo gigante que es Pelé". "¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé?", se preguntó Neto.

Por su parte, Neymar, uno de los futbolistas más importantes de Santos luego de Pelé, ya había anunciado que no iba a viajar desde París y fue su padre quien se hizo presente en la ceremonia.