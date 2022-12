Fuerte rebrote de Covid-19: los hospitales de China están desbordados

Después que se aliviaron las restricciones sanitarias en varios puntos del país , la de contagios aumentó y afecta especialmente a los adultos mayores no vacunados o sin refuerzos. Según medios locales, la capacidad de atención de los hospitales está desbordada y hay escasez de medicamentos contra la fiebre en las farmacias.

“El hospital estaba operando al borde del abismo. Entre el 80% y el 90% de las personas que me rodean se han infectado", explicó Judy Pu para el New York Times. El virus legó a médicos y enfermeros, que no pueden realizar su trabajo.

Debido a esto, en los hospitales escasea el personal, las autoridades llegaron a llamar a personal sanitario que está jubilado para que ayuden a atender pacientes en diferentes clínicas.

Según declararon las autoridades, en la provincia de Zhejiang los positivos llegan a ser de un millón por día. En el New York Times informaron que "los científicos advierten que una ola masiva de casos en una población con poca inmunidad puede hacer que surjan nuevas variantes en el mundo".

En medio de un fuerte brote, China deja de publicar las cifras diarias de Covid-19

La Comisión Nacional de Salud de China anunció este domingo que ya no publicará las cifras diarias de muertes y contagios por Covid-19. Las autoridades creen que el registro, que se lleva desde 2020, no refleja la magnitud del brote que se desató en noviembre luego de que se levantara la política de "Covid cero".

El Gobierno chino decidió aliviar las restricciones en varias ciudades tras una ola de protestas que sacudió al país de 1400 millones de habitantes. Aunque la tasas de vacunación son altas, los niveles de los refuerzos son más bajos y la mayor parte de la población nunca estuvo expuesta al coronavirus.

La Comisión Nacional de Salud no explicó los motivos de su decisión. Desde que se levantaron las restricciones solo se notificaron de manera oficial seis muertes por Covid-19, aunque medios internacionales como AFP, BBC o CNN reportaron una llegada "inusualmente alta" de cadáveres a los crematorios.