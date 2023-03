Francia: la validez de la reforma jubilatoria se conocerá el 14 de abril

La reforma previsional, que fue aprobada por decreto y recurrida por la oposición, originó el mayor conflicto social en años en ese país. Más de 200 personas fueron arrestadas durante la tarde del martes por los fuertes disturbios en el marco de otra jornada de protestas y huelga general.

Esta mañana una de las principales centrales obreras de Francia informó que se reunirá con el Gobierno la semana próxima, aunque parece difícil que logren llegar a un acuerdo. La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ya advirtió que no se discutirá la edad de jubilación.

"Yo hablaré de ello. Y si me dicen: 'No pueden hablar sobre eso', entonces nos marcharemos", adelantó Laurent Berger, secretario general de la CFDT. Los sindicatos no acordaron aún la fecha exacta del encuentro, pero convocaron una nueva jornada de protestas para el jueves 6 de abril.

Protestas en Francia - graffitti contra la reforma jubilatoria "El 25% de los más pobres estarán muertos a los 64 años", dice el graffitti contra la reforma jubilatoria. Télam

La ley de reforma previsional, a la que según sondeos se oponen dos de cada tres franceses, aumenta de 62 a 64 años la edad de jubilación y acelera la exigencia de contar con 43 años de aportes para cobrar la pensión plena.