Saqueos en Francia: exigen a las plataformas digitales la eliminación de avisos de los artículos robados

El gobierno de Emmanuel Macron intimó a empresas de compraventa y redes sociales a bajar las ofertas de productos sustraídos de tres mil comercios este fin de semana durante las protestas.

El Gobierno de Francia exigió este lunes a las principales plataformas digitales de compraventa y redes sociales el retiro inmediato de los anuncios de productos robados durante los saqueos del fin de semana en distintas ciudades del país.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff , impulsó la medida oficial tras constatar la proliferación de estas ofertas virtuales. La funcionaria reclamó a las empresas involucradas a través de la red social X que eliminen "sin demora" los anuncios correspondientes.

Representantes de firmas como Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok programaron encuentros con los funcionarios del Estado francés. Las partes buscarán coordinar acciones conjuntas y eficaces frente a la comercialización ilegal del botín .

Los episodios de robo masivo ocurrieron al margen de las protestas organizadas el sábado en distintos puntos del territorio nacional. Las autoridades policiales confirmaron ataques y severos destrozos en más de 3.000 locales comerciales .

La plataforma de segunda mano Vinted declaró a la prensa que mantiene una política de "tolerancia cero" frente a estos delitos . Los equipos de la empresa lituana comenzaron a identificar y a suprimir publicaciones sospechosas con mayor severidad.

La corporación eBay señaló por su parte que todavía no puede confirmar un incremento anómalo de publicaciones vinculadas con los robos. El encuentro gubernamental buscará establecer un protocolo general de respuesta rápida para todas las firmas.

Los manifestantes robaron también una camiseta del Barcelona y una cinta de capitán con la firma de Lionel Messi de un museo de fútbol de París. Los artículos de la etapa del jugador argentino en el club catalán formaban parte de la exhibición principal.

Integrantes del colectivo radical Black Blocs posaron con los cuadros sustraídos en videos reproducidos por las redes sociales. Las autoridades buscan evitar la venta de estas valiosas piezas mediante un bloqueo estricto de las cuentas vendedoras.