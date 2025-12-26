26 de diciembre de 2025 Inicio
Estremecedor: le propuso casamiento en un bar, ella se negó y le disparó

Según medios locales, la mujer de 25 años rechazó la propuesta de matrimonio de un hombre, que la acosaba desde hace meses. La víctima fue trasladada al hospital con una herida de bala en el estómago. La Policía detuvo a dos personas por el ataque.

La mujer rechazó al hombre.



Una mujer de 25 años recibió un disparo en el estómago tras rechazar una propuesta de matrimonio en la India. Por el ataque, la policía local detuvo a dos personas relacionadas con el hecho, según testigos, un hombre -que acosaba a la joven- la atacó tras proponerle casamiento.

Este insólito episodio ocurrió en el bar de Gurgaon, cuando un hombre le propuso casamiento a una chica que trabajaba en el local, sin embargo, al no obtener una respuesta positiva, decidió dispararle en el estómago.

Detenidos India 26-12-25

Según testigos, el hombre que le disparó comenzó acosarla desde hace meses. Mientras tanto, el marido de la joven de 25 años, presentó una denuncia por escrito. El medio News 18 informó que la muchacha "lo llamó para decirle que un hombre llamado Tushar le había disparado en el estómago y que la llevaban al hospital".

Mientras tanto, el medio India Today añadió información sobre el ataque y aseguró que la Policía pudo identificar y arrestar a residentes de Sangam Vihar, Delhi: Tushar alias Jonty, de 25 años, y Shubham alias Johnny de 24 años.

"Papá, tengo dolor": un hombre esperó 8 horas para que lo atendieran en un hospital y murió

Un hombre de 44 años murió tras esperar ocho horas ser atendido en un hospital para recibir un tratamiento. Prashant Sreekumar se presentó en el Hospital Grey Nuns en Canadá con un fuerte dolor de pecho y con el correr de las horas su condición empeoró hasta que se descompensó en el lugar.

Según el relato de los presentes, Sreekumar ingresó al hospital junto a su familia, por un fuerte dolor de pecho, al que le describió a los enfermeros como "que era de 15 sobre 10". Sin embargo, en la sala de espera solamente le realizaron un electrocardiograma "tras el cual le dijeron que no había nada grave", informó el medio India Today.

Mientras Prashant esperaba que lo atendieran, las enfermeras le dieron Tylenol, una reconocida marca de paracetamol, y controlaron su presión. A pesar de esto, la espera fue tan larga que cuando lo llamaron debidamente para que lo viera el equipo médico se descompensó.

"Después de estar sentado unos 10 segundos, me miró, se levantó, puso su mano en su pecho y simplemente se desplomó", contó el padre. Según lo que trascendió en medios locales, el hombre sufrió un ataque cardíaco y murió en el acto.

Desde India Today compartieron un video donde se puede observar a la esposa de Prashant denunciando el mal accionar médico.

