Estremecedor: le propuso casamiento en un bar, ella se negó y le disparó

Según medios locales, la mujer de 25 años rechazó la propuesta de matrimonio de un hombre, que la acosaba desde hace meses. La víctima fue trasladada al hospital con una herida de bala en el estómago. La Policía detuvo a dos personas por el ataque.

Una mujer de 25 años recibió un disparo en el estómago tras rechazar una propuesta de matrimonio en la India . Por el ataque, la policía local detuvo a dos personas relacionadas con el hecho, según testigos, un hombre -que acosaba a la joven- la atacó tras proponerle casamiento.

Este insólito episodio ocurrió en el bar de Gurgaon , cuando un hombre le propuso casamiento a una chica que trabajaba en el local , sin embargo, al no obtener una respuesta positiva, decidió dispararle en el estómago.

Según testigos, el hombre que le disparó comenzó acosarla desde hace meses. Mientras tanto, el marido de la joven de 25 años, presentó una denuncia por escrito. El medio News 18 informó que la muchacha " lo llamó para decirle que un hombre llamado Tushar le había disparado en el estómago y que la llevaban al hospital".

Mientras tanto, el medio India Today añadió información sobre el ataque y aseguró que la Policía pudo identificar y arrestar a residentes de Sangam Vihar, Delhi: Tushar alias Jonty, de 25 años, y Shubham alias Johnny de 24 años.

