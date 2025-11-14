Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina La artista británica se asoció con YSL Beauty para presentar una creación innovadora que une elegancia, frescura y una fórmula pionera sin alcohol.







La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa. @perfumeriasjuleriaque

Dua Lipa elige una fragancia de YSL Beauty que se volvió su sello personal.

Libre L’Eau Nue presenta una fórmula bifásica, libre de alcohol y multisensorial.

El perfume combina notas cítricas, florales y solares con fijación prolongada.

En Argentina, el frasco de 90 ml ronda entre $190.000 y $210.000. En el competitivo mundo de las fragancias, YSL Beauty presentó un lanzamiento que revolucionó la alta perfumería internacional: Libre L’Eau Nue, el nuevo aroma que conquistó a Dua Lipa. La cantante, referente global de moda y actitud, confesó sentir una conexión única con este perfume, que representa una fusión entre tecnología cosmética, libertad y sofisticación. Su vínculo con la marca refuerza la idea de una mujer segura y auténtica, valores que la artista expresa también en su carrera musical.

El atractivo de esta fragancia radica en su innovadora fórmula sin alcohol, un rasgo poco común en el universo de lujo. Gracias a su textura bifásica, una mezcla de agua y aceite, Libre L’Eau Nue hidrata mientras deja un aroma duradero y ligero en la piel y el cabello. Esta composición convierte la aplicación en un ritual sensorial, donde la frescura se equilibra con una sensación de suavidad envolvente. Además, su carácter multifunción permite usarlo tanto como perfume corporal como bruma capilar, una versatilidad que responde a las nuevas tendencias de cuidado integral.

El perfil cítrico, floral y solar de Libre L’Eau Nue combina mandarina verde y bergamota de Calabria en la salida, seguidas por flor de naranjo y lavanda, que aportan equilibrio y serenidad. El resultado es un aroma limpio, elegante y atemporal, capaz de acompañar cualquier estación del año. Su estela, fresca pero persistente, simboliza una nueva forma de entender el lujo: natural, sutil y con personalidad.

Dua Lipa perfume 2 Dua Lipa protagoniza la campaña global de Libre L’Eau Nue, la nueva creación de YSL Beauty. @perfumeriasjuleriaque Cuál es el perfume favorito de Dua Lipa Imagen de la campaña global de YSL Beauty, Dua Lipa encarna el espíritu de Libre L’Eau Nue: una mujer libre, segura y auténtica. Para la artista, el perfume es más que un accesorio; es una declaración de actitud que combina sofisticación y bienestar. Su aroma delicado, pero con carácter, refuerza el vínculo entre identidad y expresión personal, convirtiéndose en un ritual cotidiano de empoderamiento.

Cuánto sale el perfume favorito de Dua Lipa en Argentina Dua Lipa perfume 3 La fragancia preferida de Dua Lipa se destaca por su fórmula sin alcohol y aroma floral-cítrico. @perfumeriasjuleriaque En el mercado local, Libre L’Eau Nue puede encontrarse en perfumerías por $190.000 (presentación de 90 ml), mientras que en Mercado Libre el valor ronda los $210.000. A pesar de su precio elevado, la fragancia se consolida como una de las más buscadas entre los lanzamientos de lujo, impulsada por su calidad, su diseño vanguardista y el sello inconfundible de Dua Lipa, quien convirtió este aroma en su preferido personal.