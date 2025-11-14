IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

La artista británica se asoció con YSL Beauty para presentar una creación innovadora que une elegancia, frescura y una fórmula pionera sin alcohol.

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

@perfumeriasjuleriaque
  • Dua Lipa elige una fragancia de YSL Beauty que se volvió su sello personal.
  • Libre L’Eau Nue presenta una fórmula bifásica, libre de alcohol y multisensorial.
  • El perfume combina notas cítricas, florales y solares con fijación prolongada.
  • En Argentina, el frasco de 90 ml ronda entre $190.000 y $210.000.

En el competitivo mundo de las fragancias, YSL Beauty presentó un lanzamiento que revolucionó la alta perfumería internacional: Libre L’Eau Nue, el nuevo aroma que conquistó a Dua Lipa. La cantante, referente global de moda y actitud, confesó sentir una conexión única con este perfume, que representa una fusión entre tecnología cosmética, libertad y sofisticación. Su vínculo con la marca refuerza la idea de una mujer segura y auténtica, valores que la artista expresa también en su carrera musical.

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.
Te puede interesar:

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

El atractivo de esta fragancia radica en su innovadora fórmula sin alcohol, un rasgo poco común en el universo de lujo. Gracias a su textura bifásica, una mezcla de agua y aceite, Libre L’Eau Nue hidrata mientras deja un aroma duradero y ligero en la piel y el cabello. Esta composición convierte la aplicación en un ritual sensorial, donde la frescura se equilibra con una sensación de suavidad envolvente. Además, su carácter multifunción permite usarlo tanto como perfume corporal como bruma capilar, una versatilidad que responde a las nuevas tendencias de cuidado integral.

El perfil cítrico, floral y solar de Libre L’Eau Nue combina mandarina verde y bergamota de Calabria en la salida, seguidas por flor de naranjo y lavanda, que aportan equilibrio y serenidad. El resultado es un aroma limpio, elegante y atemporal, capaz de acompañar cualquier estación del año. Su estela, fresca pero persistente, simboliza una nueva forma de entender el lujo: natural, sutil y con personalidad.

Dua Lipa perfume 2
Dua Lipa protagoniza la campaña global de Libre L’Eau Nue, la nueva creación de YSL Beauty.

Dua Lipa protagoniza la campaña global de Libre L’Eau Nue, la nueva creación de YSL Beauty.

Cuál es el perfume favorito de Dua Lipa

Imagen de la campaña global de YSL Beauty, Dua Lipa encarna el espíritu de Libre L’Eau Nue: una mujer libre, segura y auténtica. Para la artista, el perfume es más que un accesorio; es una declaración de actitud que combina sofisticación y bienestar. Su aroma delicado, pero con carácter, refuerza el vínculo entre identidad y expresión personal, convirtiéndose en un ritual cotidiano de empoderamiento.

Cuánto sale el perfume favorito de Dua Lipa en Argentina

Dua Lipa perfume 3
La fragancia preferida de Dua Lipa se destaca por su fórmula sin alcohol y aroma floral-cítrico.

La fragancia preferida de Dua Lipa se destaca por su fórmula sin alcohol y aroma floral-cítrico.

En el mercado local, Libre L’Eau Nue puede encontrarse en perfumerías por $190.000 (presentación de 90 ml), mientras que en Mercado Libre el valor ronda los $210.000. A pesar de su precio elevado, la fragancia se consolida como una de las más buscadas entre los lanzamientos de lujo, impulsada por su calidad, su diseño vanguardista y el sello inconfundible de Dua Lipa, quien convirtió este aroma en su preferido personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para River y Boca.

Dua Lipa se fue de Argentina y dejó un guiño para Boca y River: de qué se trata

El Superclásico contó con la presencia de muchos famosos en La Bombonera.

Show de famosos en el Superclásico: Pampita, Laurita Fernández y Martín Bossi festejaron en La Bombonera

El Changuito Zeballos, la figura del Superclásico.

Los mejores memes de la victoria de Boca ante River en el Superclásico

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

últimas noticias

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 12 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 16 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora
Rejas en la Casa Blanca.

Adiós a las rejas: así luce la nueva tendencia que garantiza seguridad y estética

Hace 1 hora