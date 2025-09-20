Estalló la violencia durante una manifestación antiinmigración en Países Bajos Manifestantes se enfrentaron contra la Policía y vandalizaron la sede del partido progresista D66. Por su parte, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las personas en La Haya. Por







A un mes de las elecciones generales en Países Bajos. Josh Walet/ANP/AFP/Getty Images

La policía de Países Bajos se enfrentó contra manifestantes durante una protesta antiinmigración en La Haya, quienes vandalizaron la sede del partido progresista D66. En redes sociales se compartieron varias imágenes de los enfrentamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TonyLlatik/status/1969432866271412728&partner=&hide_thread=false Toda Europa igual, así se encuentran en Holanda al grito de: “Queremos recuperar nuestro Países Bajos”.



Cerca de 1.500 personas se reunieron en la capital neerlandesa para realizar una protesta organizada por organización cristiana de derechas Els Rechts para exigir políticas migratorias más estrictas y medidas drásticas contra los solicitantes de asilo.

Esto ocurrió a poco menos de un mes de las próximas elecciones generales en Países Bajos. Durante las protestas, donde terminaron incendiando un auto de policía y vandalizando la sede del partido progresista, D66, la policía utilizó gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a la turba.

El líder del partido D66, Rob Jetten, compartió imágenes de la violencia en las calles y aseguró que "si creen que pueden intimidarnos, mala suerte. Nunca permitiremos que extremistas alborotadores nos arrebaten nuestro hermoso país".