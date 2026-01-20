Nueva provocación de Donald Trump: publicó imágenes que muestran a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU El presidente de Estados Unidos publicó en redes sociales imágenes realizadas con IA que muestran a ambos territorios como parte del país. Los posteos llegan en medio de la presión sobre Groenlandia y tras el acercamiento comercial entre Canadá y China. Por + Seguir en







La provocación de Donald Trump al mundo: publicó imágenes mostrando a Groenlandia y Canadá como parte de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar la tensión internacional con la difusión de dos imágenes falsas en sus redes sociales en las que muestra a Groenlandia y Canadá como parte del territorio estadounidense. Los posteos se suman a la estrategia de confrontación que combina mensajes provocadores y advertencias políticas.

En el caso de Groenlandia, Trump compartió una imagen en la que aparece junto a su vicepresidente, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, plantando una bandera de Estados Unidos en la isla.

El montaje refuerza una postura que el mandatario viene sosteniendo desde hace semanas, al invocar razones de “seguridad nacional” para justificar su interés sobre el territorio bajo soberanía danesa y endurecer su discurso frente a Europa.

La provocación no se detuvo allí. En otra publicación, el republicano difundió un montaje ambientado en el Salón Oval, rodeado de líderes europeos, con un mapa de fondo que muestra a Canadá cubierto por banderas estadounidenses. La imagen circuló pocos días después de que Ottawa y Pekín anunciaran un acuerdo de asociación estratégica para ampliar el comercio y el turismo bilateral.

El entendimiento entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente chino, Xi Jinping, incluye compromisos arancelarios y facilidades migratorias, y fue presentado por el gobierno canadiense como un giro para cerrar años de tensiones diplomáticas. Ese acercamiento activó la reacción de Trump, que busca reafirmar su influencia regional y proyectar una política exterior expansiva, en línea con lo que define como su propio corolario de la histórica doctrina Monroe.