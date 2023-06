Estados Unidos: Biden negó que Occidente haya estado vinculado con la rebelión de Wagner en Rusia

El presidente de Estados Unidos , Joe Biden , afirmó que los occidentales no tuvieron relación con la rebelión fallida del jefe del grupo Wagner en Rusia el último fin de semana.

En diálogo con periodistas, Biden detalló que llamó a una reunión virtual luego del repliegue de Wagner tras la sublevación contra el presidente ruso, Vladimir Putin: "Convoqué a nuestros aliados clave en una llamada de Zoom. Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a Putin ninguna excusa para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN".

"Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso", agregó el mandatario norteamericano en esta línea para aclarar que no se produjo un vínculo de Occidente con lo sucedido en Rusia y el grupo paramilitar.

En tanto, el presidente de Estados Unidos expresó que buscará mantener una "coordinación" y debido a este motivo, dialogará con los jefes de Estado y según lo que manifestó, se asegurará de que están "de acuerdo".

Biden también opinó que es "demasiado pronto" para sacar conclusiones de lo sucedido con el grupo cuyo líder es Yevgueni Prigozhin.

El repliegue del grupo Wagner

El grupo paramilitar de Rusia que se sublevó durante un día y mantuvo en vilo a la sociedad rusa con una marcha hacia la capital del país presidido por Vladimir Putin, se replegó de Rusia después de haber acordado con el Kremlin para que su líder se exilie en Bielorrusia.

El convenio contuvo el mayor desafío para Putin desde que es presidente ruso, porque la revuelta del grupo Wagner con su líder Yevgueni Prigozhin mostró fragilidades entre las fuerzas rusas mientras transcurre la guerra con Ucrania.

En el enfrentamiento, Prigozhin desafió a la autoridad de Putin, del ministro de Defensa y el jefe de las Fuerzas Armadas local, se colocó en la ciudad de Rostov del Don y avanzó hasta un punto a menos de 400 kilómetros de Moscú. aunque finalmente los enfrentamientos no se llevaron a cabo.

Luego, el líder de Wagner retrocedió y dispuso de la vuelta de sus combatientes a las bases para gestionar una mediación del presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, quien es uno de los aliados de Rusia en Europa.