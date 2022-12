Escándalo en Estados Unidos por un legislador republicano electo que mintió en su currículum

Previo a que se desarrollen las elecciones, Santos mencionó que se desempeñó en las consultoras Goldman Sachs y Citigroup, además de que estudió en la Universidad de Nueva York . En diálogo con New York Post, el político estadounidense admitió las mentiras y generó un escándalo en el país presidido por Joe Biden. Allí manifestó que "nunca trabajó directamente" en ninguno de los lugares mencionados.

Acerca de su pasado laboral, no detalló demasiado, pero aclaró que en el futuro será "más claro al respecto". Sobre su educación, según el sitio The Hill afirmó que no estudió en "ninguna institución de educación superior", por lo que también se contradijo con lo que expresó en campaña.

También aseguró que sus abuelos, supuestamente ucranianos, escaparon a Brasil producto del holocausto nazi, ya que eran judíos. Luego, Europa Press dio a conocer que Santos nunca tuvo familiares ucranianos o judíos.

Tras el escándalo, el Partido Demócrata se encuentra en conflicto con el funcionario debido a que se pidió su renuncia, aunque Santos expresó sobre la situación que lo ocurrido no será un obstáculo para tener "un buen éxito legislativo". "Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento", agregó el político con New York Post.