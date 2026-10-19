20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El Papa León XIV redobló sus gestiones de paz y mantuvo una llamada con Zelenski

En el marco de los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede, el Sumo Pontífice conversó con el líder de Ucrania para coordinar corredores humanitarios en la ciudad de Oleshky, una de las áreas más castigadas por el conflicto bélico.

Por
El Papa conversó con Zelenski tras pedirle a Putin una tregua humanitaria en Oleshky. 

El Papa conversó con Zelenski tras pedirle a Putin una tregua humanitaria en Oleshky. 

Tras la conversación que mantuvo el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin, el papa León XIV dialogó por teléfono este lunes con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para abordar la crítica situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jerson. Durante la comunicación, el Sumo Pontífice insistió en la necesidad urgente de acordar una tregua que permita el envío de alimentos y suministros médicos a los residentes atrapados por el conflicto, así como la evacuación voluntaria y segura de los civiles.

Imágenes del ataque compartidas en redes sociales. 
Te puede interesar:

Tras el acuerdo por el diesel entre Putin y Trump, Ucrania lanzó un ataque a una petrolera de Rusia

El líder supremo de la Iglesia Católica reafirmó el compromiso de la Santa Sede como mediadora en favor de la paz. "Durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky", informaron desde el Vaticano. En ese sentido, el Papa expresó su esperanza por una cooperación de Rusia y Ucrania para aliviar la tensa situación.

León XIV ofreció desde el inicio de su pontificado la Ciudad del Vaticano como un espacio neutral para negociar un acuerdo justo y duradero. Sin embargo, más allá de mantener abiertas las puertas al diálogo formal, el Pontífice busca soluciones inmediatas para los habitantes de esta ciudad de la región de Jerson. Ubicada sobre la margen izquierda del río Dniéper, la localidad se encuentra asolada por la guerra y requiere una respuesta urgente a su delicada situación.

La crisis humanitaria en Oleshky moviliza las gestiones de paz del papa León XIV

Alrededor de 2.000 residentes de Oleshky —entre ellos cerca de cincuenta niños— atraviesan una situación extrema debido a la falta de agua, electricidad, ambulancias y medicamentos. Tras la destrucción del puente con Jerson en 2022 y la presencia de minas en los caminos circundantes, los civiles se encuentran aislados y sin vías de escape, en medio de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú por el bloqueo de los accesos humanitarios.

Ante este panorama, el papa León XIV tomó la iniciativa de comunicarse con Vladímir Putin para solicitar una tregua humanitaria urgente. Según informó el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el pedido del Pontífice busca garantizar el ingreso de alimentos y ayuda médica, así como habilitar un corredor para la evacuación voluntaria y segura de la población afectada.

Este llamado se suma a las gestiones que el Papa mantiene con Volodímir Zelenski a lo largo de sus diecisiete meses de pontificado. Desde sus primeros días de mandato, León XIV ha sostenido contactos telefónicos y reuniones presenciales con el líder ucraniano para manifestar su solidaridad, ofrecer al Vaticano como sede de negociaciones y promover la paz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Antes del balotaje en Brasil, Trump celebró el avance de la derecha en la región: "Sudamérica es un lugar diferente"

El gobierno de Brasil calificó de injerencia externa los nuevos insultos de Milei.

Brasil rechazó los insultos de Milei contra Lula: "Es una manifestación inaceptable y desequilibrada"

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Giorgia Meloni envía 500 militares más a Milán y refuerza la seguridad: cárcel y multas por violencia en marchas

Lula, a la conquista de la calle online.

Cercanía con influencers y guerra en redes sociales: cómo cambió Lula su campaña digital de cara al balotaje

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 27 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 30 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 31 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 38 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora