El Papa León XIV redobló sus gestiones de paz y mantuvo una llamada con Zelenski En el marco de los esfuerzos diplomáticos de la Santa Sede, el Sumo Pontífice conversó con el líder de Ucrania para coordinar corredores humanitarios en la ciudad de Oleshky, una de las áreas más castigadas por el conflicto bélico. Por Agregar C5N en









El Papa conversó con Zelenski tras pedirle a Putin una tregua humanitaria en Oleshky.

Tras la conversación que mantuvo el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin, el papa León XIV dialogó por teléfono este lunes con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para abordar la crítica situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Jerson. Durante la comunicación, el Sumo Pontífice insistió en la necesidad urgente de acordar una tregua que permita el envío de alimentos y suministros médicos a los residentes atrapados por el conflicto, así como la evacuación voluntaria y segura de los civiles.

El líder supremo de la Iglesia Católica reafirmó el compromiso de la Santa Sede como mediadora en favor de la paz. "Durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky", informaron desde el Vaticano. En ese sentido, el Papa expresó su esperanza por una cooperación de Rusia y Ucrania para aliviar la tensa situación.

León XIV ofreció desde el inicio de su pontificado la Ciudad del Vaticano como un espacio neutral para negociar un acuerdo justo y duradero. Sin embargo, más allá de mantener abiertas las puertas al diálogo formal, el Pontífice busca soluciones inmediatas para los habitantes de esta ciudad de la región de Jerson. Ubicada sobre la margen izquierda del río Dniéper, la localidad se encuentra asolada por la guerra y requiere una respuesta urgente a su delicada situación.

Vatican Media La crisis humanitaria en Oleshky moviliza las gestiones de paz del papa León XIV Alrededor de 2.000 residentes de Oleshky —entre ellos cerca de cincuenta niños— atraviesan una situación extrema debido a la falta de agua, electricidad, ambulancias y medicamentos. Tras la destrucción del puente con Jerson en 2022 y la presencia de minas en los caminos circundantes, los civiles se encuentran aislados y sin vías de escape, en medio de acusaciones cruzadas entre Kiev y Moscú por el bloqueo de los accesos humanitarios.

Ante este panorama, el papa León XIV tomó la iniciativa de comunicarse con Vladímir Putin para solicitar una tregua humanitaria urgente. Según informó el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, el pedido del Pontífice busca garantizar el ingreso de alimentos y ayuda médica, así como habilitar un corredor para la evacuación voluntaria y segura de la población afectada.