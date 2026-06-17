17 de junio de 2026 Inicio
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Se derrumbó una avioneta en una autopista: un hombre murió en el acto

Cinco personas lograron sobrevivir. Las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro, mientras la calzada se encuentra cerrada al tránsito.

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Así quedó la avioneta tras el impacto.

Así quedó la avioneta tras el impacto.

Una avioneta privada se precipitó sobre una autopista, provocó un incendio y dejó como saldo una persona fallecida y cinco sobrevivientes. El hecho ocurrió en Texas.

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El siniestro ocurrió cerca de las 22 sobre la Loop 20, una de las principales vías de la ciudad. La aeronave terminó completamente dañada tras el impacto y la posterior explosión. Luego quedó apoyada contra una barrera de contención, mientras las llamas envolvían gran parte de la estructura.

Las imágenes registradas por testigos y difundidas rápidamente en redes sociales muestran la dramática escena: el avión volcado, envuelto en fuego y rodeado por automovilistas que frenaron sus vehículos para asistir a los ocupantes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

"Estaba completamente en shock. Lo único que pensaba era que el avión podía explotar en cualquier momento", relató una vecina a medios locales.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, varias personas intentaron romper las ventanillas de la cabina para facilitar la evacuación. Tres jóvenes lograron salir por sus propios medios, mientras que otra persona, identificada como el piloto, también consiguió abandonar la aeronave. Un quinto ocupante intentó rescatar a un pasajero que aparentemente se encontraba inconsciente dentro del fuselaje.

La Policía de Laredo confirmó que seis personas viajaban a bordo del avión. Cinco sobrevivieron al accidente, mientras que una murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el impacto.

Tragedia en Texas: qué investigan las autoridades

Por el momento, las autoridades no lograron establecer qué provocó la caída de la aeronave. Peritos especializados en seguridad aérea trabajan para determinar si existió una falla mecánica, un error humano o algún otro factor que desencadenó el siniestro.

Como consecuencia del accidente, la autopista Loop 20 permaneció cerrada durante varias horas en ambos sentidos para facilitar las tareas de rescate, remoción de restos y recolección de pruebas.

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Noticia en desarrollo.-

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