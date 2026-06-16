16 de junio de 2026 Inicio
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Preocupación en Neuquén: un volcán de Chile registró explosiones de ceniza y activó la alerta amarilla

Las autoridades de Chile y Argentina elevaron el nivel de vigilancia ante un aumento sostenido de la sismicidad y el registro de explosiones menores en el cráter Nicanor. El complejo volcánico se encuentra en el límite fronterizo con el norte neuquino.

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El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán está en la región chilena del Ñuble, cerca de Neuquén.

Las autoridades de Chile y Argentina declararon la Alerta Técnica Amarilla para el Complejo Volcánico Nevados de Chillán. Este sistema cordillerano activo se ubica en la Región de Ñuble, en Chile, justo en el límite fronterizo con el norte de la provincia de Neuquén. La medida se adoptó tras detectar un incremento notorio en la sismicidad interna y antecedentes de inestabilidad superficial que encendieron las alarmas de los organismos de prevención a ambos lados de la cordillera.

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Según los reportes técnicos, a partir del 15 de junio de 2026 se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico desde el cráter activo, alcanzando alturas de hasta 160 metros. Estas emisiones súbitas de gases y cenizas reflejan un aumento en la presión interna del sistema volcánico. Los especialistas pusieron el foco en el cráter Nicanor, advirtiendo que es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud que afecten el entorno inmediato en un radio de un kilómetro.

Si bien el volcán se localiza íntegramente en territorio chileno, las poblaciones argentinas más próximas se encuentran en Neuquén, a una distancia de entre 50 y 100 kilómetros. Entre las localidades bajo seguimiento destacan Las Ovejas (a 56 km), Manzano Amargo (a 58 km) y Varvarco (a 65 km). Aunque el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) informó que por el momento no hay ceniza en suspensión sobre la frontera, los expertos no descartan que la dispersión de material pueda alcanzar distancias mayores.

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El origen de este aumento en la actividad se vincula al ingreso de nuevo material magmático bajo el subcomplejo Las Termas, lo que provoca fracturas de roca y el movimiento de fluidos. Este cuadro actual está asociado al último gran ciclo eruptivo del complejo, registrado entre los años 2015 y 2022. Por tal motivo, se ha reforzado la vigilancia permanente para evaluar la evolución del sistema hidrotermal y los posibles cambios en el comportamiento interno del volcán.

La declaración de alerta amarilla implicó que el volcán presenta una inestabilidad mayor a la habitual, por lo que se requiere una evaluación constante. Las tareas de monitoreo continúan de manera conjunta entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Aunque no existen indicios de una erupción de mayor magnitud en el corto plazo, las autoridades instan a la comunidad a mantenerse informada sobre los protocolos preventivos vigentes.

nevados de chillan
Las poblaciones argentinas más próximas se encuentran en Neuquén, entre cincuenta y cien kilómetros del volcán.

Las poblaciones argentinas más próximas se encuentran en Neuquén, entre cincuenta y cien kilómetros del volcán.

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