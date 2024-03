Elecciones en Venezuela: Manuel Rosales ofreció entregar su lugar a un candidato de unidad

"Me han desatado una guerra por las redes. Están gastando millones de dólares inventando, calumniando, difamando: que si yo soy el candidato de Maduro, que si negocié con Maduro, ¡que Dios me ampare y me favorezca!", exclamó el gobernador de Zulia durante un acto en la capital de ese estado, Maracaibo.