El Vaticano le rinde homenaje al papa Francisco: "Su sonrisa llegó a todos los rincones de mundo"

Desde la cuenta de X de Vatican News, subieron un video que tiene imágenes del sumo pontífice argentino, no solo con imágenes, sino también con videos que muestran su diálogo con los fieles, sus misas más destacadas, sus charlas a los jóvenes, sus rezos en plena pandemia, entre otros momentos.

“Si queda algún rincón al que no hayan llegado tus bendiciones del Ángelus, tus audiencias, tus cartas y exhortaciones apostólicas, tus discursos y mensajes, tus encíclicas, tus homilías, tus viajes, tus meditaciones y tus oraciones... A ese rincón seguro llegó tu sonrisa llena de misericordia y esperanza”, indica el posteo.

El funeral para despedir al papa Francisco, quien el lunes falleció a los 88 años, comenzará este sábado a las 10 (hora de Roma, 5 de la madrugada de Buenos Aires). Será una ceremonia solemne y llena de símbolos, aunque con algunos cambios y elementos simplificados por pedido del propio Jorge Bergoglio en vida.

Se espera que el funeral sea multitudinario. Más de 150 delegaciones llegarán de todas partes del mundo, incluidos líderes políticos y jefes de Estado, como el presidente argentino Javier Milei, el estadounidense Donald Trump, el brasileño Lula Da Silva, el francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI y la reina Letizia de España.

C5N en Roma: la emotiva despedida de los fieles argentinos al papa Francisco

A minutos de que comience la misa exequial del papa Francisco, Gustavo Sylvestre habló con uno de los miles de fieles que se encuentran en el Vaticano para despedir al sumo pontífice. Viajó exclusivamente desde Buenos Aires para despedir al Papa.

"Vengo desde San Fernando a honrarlo. El domingo de Pascua estaba en la plaza, estaba contento porque se estaba recuperando, lo vi que no respiraba bien y no hablaba bien y tenía que conocerlo en vida. Si no iba a despedirlo a él, ¿a quién?, el argentino más importante de la historia mundial y que fue muy maltratado en Argentina", contó en exclusiva con C5N.

El hombre contó que, tras la muerte de Francisco, decidió emprender un viaje personal y espiritual y que, por distintas circunstancias no llegó a verlo en el féretro porque ya lo habían cerrado.

"Tengo un profundo respeto por la gente que piensa diferente. Hubo solo 266 Papas a lo largo de la historia...¿tener un argentino y no quererlo?, fue un hombre bueno, humilde, honrado. Dio su vida hasta el último de sus días", cerró.