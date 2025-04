C5N en Roma: la emotiva despedida de los fieles argentinos al papa Francisco

"Vengo desde San Fernando a honrarlo. El domingo de Pascua estaba en la plaza, estaba contento porque se estaba recuperando, lo vi que no respiraba bien y no hablaba bien y tenía que conocerlo en vida. Si no iba a despedirlo a él, ¿a quién?, el argentino más importante de la historia mundial y que fue muy maltratado en Argentina", contó en exclusiva con C5N.