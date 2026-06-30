Revés judicial para Donald Trump: deberá pagar u$s5 millones por abuso sexual y difamación La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la condena contra el presidente republicano, quien deberá abonar la suma a la escritora E. Jean Carroll. El hecho ocurrió en la década del 90. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar cerca de u$s5 millones a la escritora E. Jean Carroll después de que la Corte Suprema dejara firme la resolución que lo declaró culpable de abuso sexual y difamación por un hecho ocurrido en la década del 90.

El máximo tribunal estadounidense declinó una presentación del republicano, quien pidió que se examine el fallo de un tribunal federal de Manhattan con el que fue condenado a pagarle cerca de u$s5 millones a la denunciante por daños y perjuicios. La causa se tramitó solamente en la Justicia Civil y el magnate no solo rechazó en todo momento las acusaciones, sino que incluso afirmó ser víctima de una "persecución política".

"Estoy aquí porque Donald Trump me violó", afirmó la escritora ante el Tribunal de Nueva York en abril de 2023. También alegó que Trump la agredió sexualmente en un probador de una tienda de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York, a mediados de la década de 1990.

Carroll escribió sobre este hecho en un libro, que fue publicado en 2019. Luego, el exmandatario dijo que eso no había ocurrido. "Mintió e hizo añicos mi reputación", remarcó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Según su testimonio, Trump la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, Ask E. Jean ("Pregúntale a E. Jean"), y la invitó en tono amistoso a ayudarlo a elegir un regalo. El tono era "muy jocoso", dijo Carroll, que relató que en la sección de lencería Trump eligió un body, y admitió que todavía no se explica, 25 años después, por qué lo siguió al probador pese a que "la comedia estaba escalando".