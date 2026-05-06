El posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán impulsa a los mercados globales y hace retroceder al petróleo

La Casa Blanca ultima los detalles de un memorándum para finalizar el conflicto bélico, situación que provoca el desplome del precio del barril de crudo y fuertes alzas en las principales bolsas del mundo.

Los mercados internacionales registraron este miércoles fuertes subas luego de que Estados Unidos e Irán avanzaran en las negociaciones para firmar un memorándum de paz en Medio Oriente . La iniciativa busca poner fin a la guerra entre ambas naciones a través de un documento oficial impulsado por la Casa Blanca.

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Como consecuencia directa de las tratativas, el valor del barril de crudo experimentó una fuerte caída en el plano internacional. El Brent retrocedió un 7,5% hasta los u$s101,5, su marca más baja en tres semanas , mientras que el WTI estadounidense bajó un 6,7% para ubicarse en u$s95,43 .

En la plaza neoyorquina, el índice S&P 500 avanzó un 1,14% . Por su parte, el sector tecnológico empujó al Nasdaq Composite a una suba del 1,60% , al tiempo que el índice industrial Dow Jones creció un 1,05% .

La tendencia alcista también impactó en el resto de los recintos bursátiles de Europa y Asia. El Euro Stoxx subió 2,24% , acompañado por el DAX alemán con 2,52% , el CAC francés con 2,94% y el FTSE británico con 2,15% , a la vez que el Kospi surcoreano dio un salto del 6,45% , junto a alzas complementarias en Hong Kong, Shanghái y Japón.

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El gobierno iraní confirmó la recepción de una contraoferta estadounidense a su propuesta de paz original de 14 puntos. El texto, enviado por medio de Pakistán, exige la finalización del conflicto en un plazo de 30 días, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos congelados y nuevas normativas para la administración del Estrecho de Ormuz.

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araghchi viajó a Beijing para reunirse con su par chino, Wang Yi. Durante el encuentro, el funcionario asiático reiteró el pedido de cese de hostilidades y prometió "jugar un mayor rol en la restauración de la paz en Medio Oriente".

A pesar del optimismo diplomático, Donald Trump manifestó su escepticismo el sábado frente a la iniciativa. El exmandatario anticipó un probable rechazo a la oferta con el argumento de que los iraníes "no han pagado un precio suficientemente alto".