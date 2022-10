El Papa visitará Asti para el cumpleaños 90 de su prima

Carla comentó sobre la visita de Francisco que "cuando me dijo que venía a celebrar mi 90 cumpleaños, le respondí que me hacía latir el corazón. Y en respuesta me dijo: trata de no morir. Entonces nos echamos a reír”, recordó emocionada.

El sacerdote de Asti anunció que Francisco se quedará en la ciudad, en el noroeste de Italia, hasta el domingo 20 de noviembre, día en el que desde las 11 de la mañana -hora de Italia- presidirá la misa en la catedral de Asti. El regreso al Vaticano está previsto para el domingo por la tarde, después del almuerzo.

Monseñor Pastraro definió sobre la visita de Francisco: "Estamos muy contentos con esta noticia. Haremos todo lo posible para acoger al Papa Francisco respetando también los deseos de la parte privada de la visita".

La emoción de la prima de Frrancisco: "Estoy feliz de verlo"

Para Carla Rabezzana, su primo sigue siendo "Giorgio" y se mostró "feliz de volver a verlo". “Cuando me llamó hace dos meses para decirme que venía a celebrar mi cumpleaños, me emocioné. Me pidió que lo mantuviera en secreto. Eso fue lo que hice. No quiere que desobedezca al Papa. Estoy feliz de verlo". relató la mujer.

La prima del Papa por parte paterna reconoció que se conocen "desde siempre" y detalló que las familias son originiarias de Portacomaro. “Cuando vivía en Turín, Giorgio, siempre lo he llamado así, vino a quedarse conmigo porque tenía una habitación extra en la casa. Y así mantuvimos esa relación. Siempre bromeamos".