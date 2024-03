El papa Francisco se refirió a su carta de renuncia y reveló cómo será su vida luego del pontificado

El diario italiano Corriere della será publicó extractos del libro escrito por el Papa a sus 87 años en el que cuenta sobre su infancia y la actualidad. Comenta momentos históricos como el golpe militar en Argentina hasta la pandemia en 2020.

Papa Francisco Misa de Gallo 2022 REUTERS/Guglielmo Mangiapane.

En cuanto a su retirada, escribió: “Creo que el ministerio petrino es ad vitam y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave, y en ese caso ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado”.

Y agregó: “Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor”.

”Pero ésta es una hipótesis lejana, porque realmente no tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia. Alguien, a lo largo de los años, tal vez ha esperado que tarde o temprano, quizá después de una hospitalización, hiciera un anuncio de este tipo, pero no existe tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud”, sumó.

Luego disparó al recordar cuando estuvo internado en el Vaticano: “más interesados en la política, en hacer campaña electoral, pensando casi en un nuevo cónclave”.