El papa Francisco llamó a Ucrania a "izar la bandera blanca" y "negociar" la paz con Rusia

En una entrevista con la emisora suiza RSI, el sumo pontífice pidió por el cese de las hostilidades e instó al gobierno de Ucrania a entablar negociaciones con el Kremlin: "Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar al país al suicidio".

Si bien la entrevista será pública el próximo miércoles 20 de marzo, medios italianos adelantaron fragmentos de la misma con repercusiones inmediatas. La oficina del Vaticano debió emitir un comunicado en el que aclaró que “el Papa no pidió a Kiev que se rinda” , despejando cualquier tipo de suspicacia o duda.

“El Papa -continúa la nota- utiliza el término bandera blanca, y responde retomando la imagen propuesta por el entrevistador, para indicar con ella el cese de las hostilidades, la tregua alcanzada con el coraje de la negociación”, señalaron desde la Santa Sede.

En su locución, el jefe de la Iglesia Católica se mostró visiblemente preocupado por el costo de vidas humanas en el conflicto y se dirigió directamente al gobierno de Kiev: ”Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará? Negociar a tiempo, buscar algunos países que medien", consideró el jefe de estado.

Embed Ayer, 24 de febrero, recordamos con dolor el segundo aniversario del inicio de la guerra a gran escala en #Ucrania. Una guerra que no sólo está devastando esa región de Europa, sino desatando una ola mundial de miedo y odio. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 25, 2024

“Es más fuerte que vea la situación, que piense en el pueblo, que tenga el coraje de izar la bandera blanca, para negociar. Hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra ‘negociar’ es valiente”, afirmó Francisco en clara alusión al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Asimismo, mencionó que en esta guerra hay "muchos" países que pueden funcionar como mediadores en el conflicto para detener inmediatamente, o en el corto plazo, las agresiones. "Turquía, se ofreció. Y otros. Que no tengan vergüenza de negociar antes de que empeore”, pidió enfáticamente Francisco.

"Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar al país al suicidio. Los ucranianos, con la historia que tienen, pobrecitos, los ucranianos en la época de Stalin cuánto sufrieron”, recordó el Sumo Pontífice.

En otro momento de la entrevista, el Papa se refirió a la posibilidad de que la Iglesia medie en los conflicto que se suceden tanto en Ucrania. como en la Franja de Gaza y se mostró categórico: “Estoy aquí, y punto. He enviado una carta a los judíos de Israel, para que reflexionen sobre esta situación".

Embed 1. Llevo todos los días en el corazón, con dolor, el sufrimiento de las poblaciones en Palestina e Israel, debido a las hostilidades en curso, de consecuencias tremendas para los pequeños y los indefensos. ¡Basta, por favor! ¡Deténganse! — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 3, 2024

Al referirse al conflicto en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, el Papa comentó que todos los días a las siete de la tarde llama por teléfono al sacerdote argentino, Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia de Gaza y que le cuentan lo que ven: "es una guerra", afirmó, y "A la guerra la hacen dos, no uno. Los irresponsables son estos dos que hacen la guerra. Luego no sólo está la guerra militar, está la “guerra de guerrillas”, digamos, de Hamás, un movimiento que no es un ejército. Es algo malo”, reflexionó Francisco.