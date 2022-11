El papa Francisco realizó un llamamiento a la paz entre Rusia y Ucrania

"Quiero dirigirme a todos los que tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra, el padre de todos, no solo de cada uno, que nos quiere hermanos y no enemigos", manifestó.

Luego, Francisco pidió “a todas las partes involucradas a abstenerse de toda acción que provoque más sufrimiento a las poblaciones y desestabilice la convivencia entre las naciones, ignorando el derecho internacional”.

“De nuevo la paz de todos es amenazada por los intereses de pocos”, lamentó el Papa e invitó a los creyentes a que el próximo miércoles “se dediquen intensamente a la oración y al ayuno”.