El papa Francisco quiere visitar Rusia para hacerle un pedido a Putin

En ese sentido, el Papa afirmó que no está en sus planes visitar Kiev por el momento y advirtió que "los ladridos de la OTAN" cerca de las fronteras rusas pudieron haber "facilitado" el origen del conflicto .

En una entrevista con un medio italiano, el sumo pontífice reveló que desde que comenzó la guerra intentó interceder: "No hemos tenido hasta ahora respuestas y estamos insistiendo". Por lo que supuso que "Putin no puede y no quiere hacer este encuentro en este momento".

En medio de los chequeos de salud a causa de su rodilla que lo tiene a maltraer, el titular del Vaticano sostuvo: "Yo soy pesimista, pero debemos hacer lo posible para que la guerra se termine".