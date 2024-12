El papa Francisco alertó sobre la deuda externa como instrumento de "control" y el gasto militar

En las páginas compartidas por el Vaticano, el sumo pontífice aseguró: "No me canso de repetir que la deuda externa se ha convertido en un instrumento de control, a través del cual algunos gobiernos e instituciones financieras privadas de los países más ricos no tienen escrúpulos de explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales de los países más pobres, a fin de satisfacer las exigencias de los propios mercados".