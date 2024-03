"Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca", expresó el mandatario ruso tras arrasar en las elecciones.

El mensaje de Vladimir Putin tras ganar las elecciones: "Rusia no se dejará intimidar ni aplastar".

En su discurso de celebración del amplio triunfo, Putin manifestó que Rusia no se dejará "intimidar" ni "aplastar". "Jamás nadie ha logrado hacer algo así en la historia. Eso no ha funcionado hoy y no funcionará en el futuro. Nunca".

Luego agregó que los primeros resultados de la presidencial en Rusia le dan una amplia victoria, lo que demuestra la "confianza" de los rusos en su poder. "Tenemos muchas tareas concretas e importantes que cumplir. Los resultados de la elección muestran la confianza de los ciudadanos del país y de su esperanza de que haremos todo lo previsto", manifestó.

Putin también afirmó que la muerte en prisión del opositor ruso Alexéi Navalni es un "acontecimiento triste" y que deseaba un intercambio de presos que lo incluyera a él antes de su fallecimiento. Al pronunciar su nombre en público por primera vez en años, Putin dijo: "En lo que respecta al señor Navalni. Sí, falleció. Es un acontecimiento triste".

"Días antes de la muerte del señor Navalni, algunos colegas me dijeron... hay una idea de intercambiar a Navalni por algunas personas presas en países occidentales... Y dije que estoy de acuerdo", agregó.

Amplio triunfo de Putin en Rusia

Putin fue reelecto holgadamente para un quinto mandato con 87% de los votos, según resultados preliminares divulgados este domingo, en unas elecciones en las que no se permitió ninguna oposición real.

Según la comisión electoral rusa, el jefe del Kremlin obtuvo 87,97% de los votos tras el recuento de los sufragios en 24% de los colegios electorales. El expresidente y número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, aplaudió la "rotunda victoria" de Putin.