El informe oficial del FBI y el Departamento de Defensa sobre la oleada de drones en Estados Unidos

A pesar de las conferencias de prensas oficiales en el Pentágono y la Casa Blanca, tras los dichos de Donald Trump sobre que el gobierno de Biden sabía muy bien de que se trataba esto, sobran teorías conspirativas y faltan explicaciones.

Mientras tanto, desde las autoridades expresaron que en el país hay más de un millón de drones registrados legalmente y miles de drones comerciales, de aficionados y de las fuerzas del orden vuelan legalmente en el cielo todos los días.

"El FBI ha recibido información sobre más de 5.000 avistamientos de drones en las últimas semanas y ha generado aproximadamente 100 pistas, y el gobierno federal está apoyando a los funcionarios estatales y locales en la investigación de estos informes", expresaron en un comunicado.

¿Cuál es la explicación? En primera instancia, hasta la fecha incluyen una combinación de "drones comerciales legales, drones de aficionados y drones de las fuerzas del orden, así como aeronaves tripuladas de ala fija, helicópteros y estrellas que se han notificado por error como drones".

En cuanto a los avistamientos sobre instalaciones como bases militares, en el comunicado admitieron estar al tanto y aseguran que "no son nuevos". "No hemos identificado nada anómalo y no consideramos que la actividad hasta la fecha presente un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública en el espacio aéreo civil de Nueva Jersey o de otros estados del noreste", justificaron.