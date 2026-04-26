26 de abril de 2026 Inicio
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El giro pragmático de la política exterior de Javier Milei entre Washington y Beijing

A 28 meses de su asunción, Javier Milei consolida en Argentina una política exterior de contrastes: mientras reafirma un alineamiento ideológico inquebrantable con Estados Unidos e Israel, la administración se ve obligada a ejecutar un giro pragmático hacia China para garantizar la estabilidad financiera y la renovación del SWAP. En un escenario global volátil, el gobierno intenta equilibrar su retórica de "Occidente" con su propia necesidad monetaria.

Wanda Gómez
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Wanda Gómez
Milei entre la Estatua de la Libertad y el camino en la Muralla China para renovar el SWAP.

Milei entre la Estatua de la Libertad y el camino en la Muralla China para renovar el SWAP.

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Argentina tenía una tradición de autonomía estratégica y de compromiso con el equilibrio multilateral. Bajo la administración actual, se ha transitado hacia un modelo de “hiper-occidentalismo” junto a un alineamiento ideológico que se torna restrictivo. Esto ha alterado las relaciones bilaterales con grandes potencias (Eje Rusia-China) y ha arrastrado al país a una agenda exterior que no es la propia, sino que es importada desde los Estados Unidos.

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La coincidencia temporal entre los mandatos de Javier Milei y Donald Trump ha evolucionado constantemente en términos de afinidad política. Esta diplomacia ha permitido que Milei sea percibido en Washington como un aliado incondicional, lo que se tradujo en el desembolso del Fondo Monetario Internacional sin precedentes de US$ 40.000 millones en octubre de 2025, destinado a estabilizar la economía argentina antes de las elecciones legislativas.

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Javier Milei con Donald Trump en Washington, febrero de 2025.

Javier Milei con Donald Trump en Washington, febrero de 2025.

Argentina frente al escenario mundial actual

En el contexto internacional actual, el multilateralismo es fundamental para los países en vías de desarrollo, debido a que es mucho más efectivo negociar entre naciones si es a través de conglomerados que representen una fuerza conjunta. Un caso claro de esto es el uso estratégico del MERCOSUR o la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, fundada en 1967 entre 10 países).

En función de ello, en política exterior, lo contrario a la autonomía es la aquiescencia. Esta es la postura de un país de alinearse con las potencias dominantes del momento para obtener beneficios directos. Al establecerse, se están aceptando las reglas del juego de los países desarrollados para facilitar esa relación directa y atraer capitales, sacrificando margen de maniobra política a cambio de previsibilidad económica. Para la Argentina de Javier Milei, esta teoría no es un ejercicio académico, sino una hoja de ruta caracterizada por sacrificar margen de maniobra política en pos de la estabilidad interna.

Aquí es donde radica la paradoja del gobierno argentino: frente a la soledad de un alineamiento centrado en Estados Unidos e Israel, la urgencia monetaria lo devuelve inevitablemente al eje asiático.

Se acerca la renovación del SWAP

El acuerdo de intercambio de monedas (SWAP) con el Banco Popular de China (PBOC) constituye, quizás, el vínculo más importante de la relación bilateral. Lo que comenzó como una herramienta de fomento comercial en 2009 se transformó en el principal sostén de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA); por lo tanto, se ha convertido en el condicionante real de la política exterior de la Casa Rosada.

Si bien el SWAP representa unos 20.000 millones de dólares —un monto equivalente a lo que el país discute con el FMI—, este intercambio ofrece la ventaja de ser un financiamiento más flexible, otorgando una herramienta de estabilidad y soberanía económica en momentos de crisis.

yuan
Yuan chino con la imagen de Mao Zedong.

Yuan chino con la imagen de Mao Zedong.

Los vencimientos concluyen en julio de 2026, lo que se convierte en un factor que impide cualquier intento de ruptura definitiva con el gobierno de Xi Jinping. En este contexto, la visita de Donald Trump a Beijing en mayo ayudará a consolidar, paralelamente, la relación sino-argentina, aprovechando los fuertes vínculos entre la actual administración de Washington y la Casa Rosada. Para la gestión de Milei, dar marcha atrás en las contradicciones de su discurso hacia China no es solo una opción, sino un paso imperioso para garantizar la estabilidad.

aliados y rivales
Aliados versus rivales del gobierno de Javier Milei.

Aliados versus rivales del gobierno de Javier Milei.

De "no negocio con asesinos" al cambio discursivo

En la campaña presidencial de Javier Milei la agenda anti-China formó parte de la misma, casi tan fuerte como la campaña anti-casta. En 2021, el economista declaró que "no se puede hacer negocios con asesinos", haciendo alusión a China. En ese momento, la economía argentina sufrió un gran susto debido a que peligraba nuestro vínculo con uno de los principales socios comerciales del país.

Sin embargo, frente a la necesidad imperiosa en materia económica por la renovación del SWAP de divisas, comenzó a moderar su discurso declarando: "Nos interesa el comercio, no la política interna de otros países". Como era de esperarse y luego de asesoramiento económico, a partir del primer semestre de 2024, Milei comenzó a moderar su discurso ante la necesidad de sostener el intercambio comercial (China era en ese momento el segundo socio comercial de Argentina, hoy el primero) frente al gigante asiático.

Javier Milei Xi Jinping Cumbre G20
Reunión de Javier Milei con Xi Jinping en la Cumbre del #G20 realizada en Río de Janeiro en noviembre de 2024.

Reunión de Javier Milei con Xi Jinping en la Cumbre del #G20 realizada en Río de Janeiro en noviembre de 2024.

Tensión diplomática

El último fin de semana, el embajador estadounidense Peter Lamelas estuvo de visita por el norte argentino. Él ha definido su misión como un esfuerzo en reducir la influencia de China en sectores estratégicos de la Argentina. Frente a ello declaró que Argentina debería estar "preocupada" por hacer negocios con un sistema controlado por un gobierno comunista, sugiriendo que la influencia de Beijing representa un riesgo para los valores y la seguridad nacional.

La respuesta de la Embajada de China a través de un comunicado en X calificó las declaraciones como "plagadas de prejuicios ideológicos" y lanzó un desafío directo a Estados Unidos: instó a Washington a realizar "algo concreto" por el desarrollo productivo de Argentina, América Latina y el Caribe, en lugar de limitarse a criticar la cooperación de otros países.

tuit china
Tweet de la Embajada China en Argentina, en la plataforma X.

Tweet de la Embajada China en Argentina, en la plataforma X.

Alineamiento con Israel

La política exterior hacia Medio Oriente ha experimentado el cambio más radical en la historia diplomática argentina. El abandono de la neutralidad ha sido reemplazado por una alianza irrestricta con Israel, fundamentada en la visión de Milei sobre la defensa de los valores de la civilización occidental frente a lo que denomina "barbarie terrorista".

Analistas del Middle East Forum señalan que, para la Argentina, la afinidad con Israel es ahora "operativa y no solo ideológica", manifestándose en la coordinación de inteligencia, la adopción de tecnologías de IA para la seguridad y el manejo de agendas compartidas. El compromiso de trasladar la embajada argentina a Jerusalén en 2026 simboliza la ruptura definitiva con el consenso tradicional de la diplomacia argentina y las resoluciones previas de la ONU.

Javier Milei Muro de los Lamentos Gira Presidencial Israel 6 febrero 2024
Javier Milei llorando frente al Muro de los Lamentos.

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Por otro lado, gran parte de los países del sistema internacional tomaron distancia por la ofensiva en la Franja de Gaza y el sur del Líbano debido a los delitos de lesa humanidad investigados. Es así que, por motivos humanitarios, Israel experimenta un aislamiento real en términos legales y jurídicos internacionales, exceptuando a dos naciones: Argentina y Estados Unidos.

Conclusiones

Para comprender la política exterior argentina es imperativo comenzar con una pregunta de diagnóstico: ¿en qué momento se encuentra el orden global y cómo responde Argentina ante él? debido a que la eficacia de una estrategia exterior no se mide solo por la afinidad ideológica, sino por la capacidad de leer los flujos de poder para atraer crecimiento y desarrollo sostenido.

El escenario actual revela una paradoja, ya que el país busca un alineamiento incondicional con potencias que actualmente están en situaciones de conflicto —como por ejemplo el comienzo de la guerra con Irán por parte de EE. UU. e Israel—, lo que contrae riesgos, caos y volatilidad para el sistema internacional. En un contexto de tensiones en Medio Oriente y reconfiguraciones en Asia, las decisiones que hoy parecen ofrecer seguridad política podrían impactar negativamente en la fluidez del comercio, la estabilidad de los precios y, en última instancia, en el horizonte de desarrollo nacional.

Argentina, el octavo país más extenso del mundo y un exportador clave de materias primas, se enfrenta al desafío de superar su condición de país en vías de desarrollo sin un programa integral y federal que potencie a todas sus provincias. En un sistema multipolar, la distancia del multilateralismo y la apuesta por esquemas de "llanero solitario" plantean una duda razonable: ¿puede una nación de ingresos medios posicionarse frente a las grandes potencias sin el respaldo de bloques regionales y redes de cooperación diversificadas? El éxito de la política exterior de Milei no se juzgará por su lealtad a un eje, sino por su capacidad de evitar que el aislamiento estratégico termine por socavar la recuperación económica que el país tanto necesita.

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