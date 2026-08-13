Separación y misterio entre dos famosos argentinos: "Se tienen que dar cuenta" La influencer explicó en sus redes sociales que todo se dio hace pocas semanas y que la decisión fue de ambos. Sin embargo, deben seguir trabajando juntos. Agregar C5N en









Se separaron dos famosos. Freepik

La influencer Juli Savioli confirmó que se separó de Axel Pelao Khe hace pocas semanas y, al momento de contar el motivo por el cual decidieron romper el vínculo, aseguró que la gente “se tiene que dar cuenta” por las entrevistas que dieron ambos en diferentes momentos.

Fue la famosa quien contó en el programa de Guille Aquino que la separación fue reciente y que mantienen una buena relación. “Terminamos re contra en buenos términos. Aparte hay campañas que tenemos que seguir haciendo juntos”.

"ESTOY MUY MAL, PERDÓN"



Juli Savioli estuvo en Vorterix y reflexionó sobre la muerte de Gaspi: "Estoy resignada, espero que me siga sorprendiendo la vida". pic.twitter.com/gk4AltUGNd — bardeonews (@bardeonews) August 11, 2026 Si bien, evitó revelar los motivos de la ruptura, dejó una frase que dio que hablar: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el porqué. No lo voy a decir yo”. De esta manera, dejó abierta la incógnita sobre qué ocurrió entre ambos.

Y agregó: “Fue hace muy poco, estuvimos dos años y medio. Yo siempre me ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Lo digo? Me lo van a preguntar a los lugares a los que voy y nada es para siempre”.

Escandaloso descargo de Luck Ra contra La Joaqui a semanas de su separación Luck Ra se hartó de los rumores y rompió el silencio. Dos semanas después de que se confirmara su separación de La Joaqui, el cantante cordobés publicó un descargo en sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circularon sobre su vínculo con Tuli Acosta y pedirle a su entorno que lo dejen atravesar el proceso con tranquilidad.