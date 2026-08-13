Separación y misterio entre dos famosos argentinos: "Se tienen que dar cuenta"

La influencer Juli Savioli confirmó que se separó de Axel Pelao Khe hace pocas semanas y, al momento de contar el motivo por el cual decidieron romper el vínculo, aseguró que la gente “se tiene que dar cuenta” por las entrevistas que dieron ambos en diferentes momentos.
Fue la famosa quien contó en el programa de Guille Aquino que la separación fue reciente y que mantienen una buena relación. “Terminamos re contra en buenos términos. Aparte hay campañas que tenemos que seguir haciendo juntos”.
Si bien, evitó revelar los motivos de la ruptura, dejó una frase que dio que hablar: “Ahora la gente se tiene que encargar de averiguar el porqué. No lo voy a decir yo”. De esta manera, dejó abierta la incógnita sobre qué ocurrió entre ambos.
Y agregó: “Fue hace muy poco, estuvimos dos años y medio. Yo siempre me ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Lo digo? Me lo van a preguntar a los lugares a los que voy y nada es para siempre”.
Escandaloso descargo de Luck Ra contra La Joaqui a semanas de su separación
Luck Ra se hartó de los rumores y rompió el silencio. Dos semanas después de que se confirmara su separación de La Joaqui, el cantante cordobés publicó un descargo en sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circularon sobre su vínculo con Tuli Acosta y pedirle a su entorno que lo dejen atravesar el proceso con tranquilidad.
"Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz", arrancó el músico, antes de ir directo al punto que más ruido generó en los últimos días: "Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado", escribió, cerrando la puerta a cualquier versión que lo vincule románticamente con su mejor amiga.
El cantante aclaró que debía tomar un avión en las próximas horas por compromisos laborales, pero anticipó que en breve daría más detalles sobre la ruptura. Según expresó, necesita tiempo y espacio para procesar la situación lejos del escándalo mediático que la rodeó desde el primer día.