El elogio de Pablo Iglesias a C5N: "Una escuela para la lucha de clases"

"Ya lo ven, en la Argentina hay una televisión de izquierda y no se ha acabado el mundo. Una televisión en la que felicitan a los Camioneros, hablan de un acuerdo histórico, explican que el problema de la inflación no son los salarios, sino los especuladores", comentó el ex líder de Podemos.

"Además explican que en una negociación a veces hay que exigir un poquito más de lo que se está dispuesto a aceptar. C5N, escuela para la lucha de clases", concluyó Iglesias.