El duro testimonio de un argentino en Israel: "Este país no va a ser nunca más el mismo"

Un argentino que vive en Israel aseguró que ese país "no va a ser nunca más el mismo" tras el ataque sorpresa del grupo terrorista Hamás que se produjo el sábado pasado. "Nadie puede entender cómo pasó. Es algo que no podemos soportar", describió.

"Leí diarios de Argentina que decían: '1.235 muertos entre israelíes y palestinos', y eso no puede ser. No se puede decir lo mismo de los muertos israelíes y judíos y compararlos con estos asesinos, que hacen lo peor que puede hacer una persona que tiene un poco de conciencia", lamentó.

"Hablé con mi sobrino, que estaba en uno de los kibutz que más sufrió, y pudo salir. Está destrozado. Los estábamos buscando desde el sábado y no sabíamos nada de ellos, y hoy me llamó para decirme que está vivo", relató.

Israel

Yehuda contó que "Tel Aviv está vacía, no hay un bar abierto" y calificó la incursión de Hamás como "una falla horrible". "Ya se hablaba hace mucho de que podía pasar. De ahora en adelante no va a ser nunca más lo mismo", sostuvo.

"Este país ya no va a ser lo que fue nunca. Hay argentinos que se quieren ir, pilotos de guerra que le dicen a sus hijos: 'Váyanse de acá'. Como judío, no sé si tengo a dónde ir después de esto. Siento que es el momento más grave de este país y no tengo la menor idea de cómo se sigue", concluyó.

C5N en Israel: la guerra se traslada al norte, con nuevos ataques de Hamás

En medio del conflicto de los ataques de Hamás a Israel, varias compañías aéreas han cancelado vuelos a Tel Aviv debido al conflicto bélico, donde hasta el momento se reportaron unos 700 muertos del lado israelí y otros 400 palestinos, correspondientes al grupo islamita que comenzaron las envestidas en la frontera de Gaza.

A través del enviado especial de C5N a Israel, Gabriel Michi, recientemente llegado al país del conflicto, explicó que el país reforzó la seguridad y está militarizando en muchos lugares para evitar más ataques como los primeros que comenzaron el último fin de semana de manera sorpresiva en el sur de Israel por tierra, mar y aire.

Según el reporte hasta el momento, todavía hay unos 100 civiles como rehenes y se cree que el grupo Hamás los tienen privados de su libertad "como parte de la negociación y parte como escudos humanos" para que Israel no decida responder con más ataques aéreos sobre la frontera de Gaza.

"En estos momentos, en el norte de Israel empezaron los ataques por parte de Hezbollah desde el Líbano y donde hubo respuesta israelí", explicó Michi.

Por otra parte, el enviado especial a Medio Oriente explicó que los ciudadanos están viviendo con mucha preocupación e incertidumbre por lo que puede llegar a pasar ya que, en las últimas horas, el grupo Hamás volvió a anunciar que los ataques van a continuar.