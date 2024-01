Ecuador: Noboa advirtió que jueces que apoyen a grupos terroristas serán considerados terroristas

En tanto, afirmó desde su gobierno se "va a proteger a los ciudadanos. Se acabaron los momentos de gobiernos tibios". Sus dichos se produjeron después de que se registraran episodios violentos que protagonizaron grupos armados en un canal de televisión y en la Universidad de Guayaquil.

Ante la pregunta de si Ecuador se encuentra en guerra, el mandatario respondió: "Prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional, estamos luchando por la paz. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas. Estamos haciendo lo posible y lo imposible para traerlos a todos sanos y salvos (a los penitenciarios secuestrados), pero no podemos parar la guerra por eso, porque el Estado está en guerra en todas las provincias".

En tal sentido, aseguró que enfrentará a los grupos terroristas y envió un mensaje a los ecuatorianos: "Hoy los vamos a combatir. Hoy vamos a dar soluciones. Pronto vamos a darles la paz a las familias ecuatorianas".

En el decreto que Noboa firmó también se ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares para neutralizar" a una veintena de bandas criminales.

El Gobierno respaldó a Ecuador en medio de la crisis

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, respaldó al Gobierno de Ecuador, que lidera Daniel Noboa, tras los episodios violentos que protagonizaron grupos armados en un canal de televisión y en la Universidad de Guayaquil.

"Ecuador en llamas. Apoyo absoluto al Presidente Noboa", publicó la funcionaria en su cuenta de la red social X, tras los graves incidentes ocurridos en el territorio ecuatoriano, luego de que el Gobierno local estableciera el estado de sitio.

En el mensaje que posteó la economista, apuntó contra las bandas criminales que generaron los inconvenientes: "Respaldo total al gobierno democrático y el accionar de las fuerzas de seguridad contra el intento intento de golpe de agrupaciones socialistas narco-terroristas".

Los incidentes se produjeron en medio de un recrudecimiento de la violencia, vinculada al narcotráfico, que llevó a Noboa a decretar el estado de sitio por la fuga de la cárcel del jefe de una de las bandas criminales más grandes del país, Adolfo Macías, alias Fito, a los que se sumó luego otro escape de otro líder de otro grupo, Fabricio Colón Pico.