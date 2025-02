Dura respuesta de Panamá a Estados Unidos: "El Canal es operado por nuestro país y lo seguirá siendo"

Donald Trump Donald Trump en su última asunción como presidente de Estados Unidos. Redes sociales

En tanto, reafirmó su postura acerca del control del canal interoceánico. "El canal es operado por nuestro país, el presidente Trump tiene su opinión sobre la presencia de China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional", expresó.

"Establecimos un análisis interesante de las relaciones internacionales de Panamá con el mundo a través de nuestra posición geográfica. Importante es decir que se reconoce en este tema igualmente la importancia de que la soberanía de Panamá no está en cuestión", añadió en esta línea.