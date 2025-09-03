Tensión preelectoral: el riesgo país roza los 900 puntos, el más alto en casi cinco meses La medición realizada por el JP Morgan se ubica a niveles de mediados de abril a semanas de las elecciones legislativas nacionales y tras la intervención del Tesoro en el Mercado Libre de Cambios. Por







El riesgo país roza los 900 puntos.

Las acciones argentinas caen en Wall Street y extienden sus pérdidas semanas, en una jornada donde los bonos globales operan en alza y el riesgo país subió a los 898 puntos, su nivel más alto en casi cinco meses.

Entre las principales acciones con pérdidas en la rueda se destacan: Aluar (-4,1%); Grupo Supervielle (-3,1%); Telecom Argentina (-2,5%); Ternium (-2,5%); y Banco de Valores (-2,5%). Por su parte, en la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,3% a los 1.970.528,28 puntos, mientras que su contraparte en dólares cae 0,1%.

En Wall Street, los ADRs que presentan mayoría de bajas, con Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%), encabezando las pérdidas. En contraste, Pampa Energía avanza un 0,4%.

Con respecto a la fuerte suba del riesgo país, la city pone el foco en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en la pasada rueda, y activó la suba del riesgo país, consigna Ámbito.

Riesgo país Redes sociales El Portfolio Personal Inversiones destacó que a pesar de la fuerte sangría del martes, hoy los bonos globales arrancan con un tono más positivo. En particular, los tramos largos, los más castigados ayer, avanzan hasta 1%".