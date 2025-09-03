3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tensión preelectoral: el riesgo país roza los 900 puntos, el más alto en casi cinco meses

La medición realizada por el JP Morgan se ubica a niveles de mediados de abril a semanas de las elecciones legislativas nacionales y tras la intervención del Tesoro en el Mercado Libre de Cambios.

Por
El riesgo país roza los 900 puntos. 

El riesgo país roza los 900 puntos. 

Las acciones argentinas caen en Wall Street y extienden sus pérdidas semanas, en una jornada donde los bonos globales operan en alza y el riesgo país subió a los 898 puntos, su nivel más alto en casi cinco meses.

El Tesoro anunció que destinará dólares a sostener el mercado de cambio.
Te puede interesar:

Reservas bajo presión: ¿puede el Gobierno sostener la intervención en el mercado de cambios?

Entre las principales acciones con pérdidas en la rueda se destacan: Aluar (-4,1%); Grupo Supervielle (-3,1%); Telecom Argentina (-2,5%); Ternium (-2,5%); y Banco de Valores (-2,5%). Por su parte, en la plaza local, el S&P Merval retrocede 0,3% a los 1.970.528,28 puntos, mientras que su contraparte en dólares cae 0,1%.

En Wall Street, los ADRs que presentan mayoría de bajas, con Edenor (-2,1%), Telecom (-2%) y Grupo Supervielle (-1,4%), encabezando las pérdidas. En contraste, Pampa Energía avanza un 0,4%.

Con respecto a la fuerte suba del riesgo país, la city pone el foco en la capacidad de pago de la deuda soberana, que se derrumbó hasta casi 3% en la pasada rueda, y activó la suba del riesgo país, consigna Ámbito.

Riesgo país

El Portfolio Personal Inversiones destacó que a pesar de la fuerte sangría del martes, hoy los bonos globales arrancan con un tono más positivo. En particular, los tramos largos, los más castigados ayer, avanzan hasta 1%".

No obstante, subrayaron que "habrá que ver si este rebote logra sostenerse y recuperar parte del terreno perdido, o si, por el contrario, vuelve a imponerse la tendencia bajista que marcó el inicio de septiembre".

Noticias relacionadas

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la segunda jornada de intervención del Gobierno

Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

Intervención al dólar: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Especial aniversario: este es el descuento de Cuenta DNI para el sábado 6 de septiembre en 2025

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.

ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.

Urgente: quiénes no pueden cobrar la AUH de ANSES en septiembre 2025

Rating Cero

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.
play

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Fede Bal confirmó su nuevo romance mediático y sorprendió a todos.
play

Fede Bal confirmó su nuevo romance con una figura del mundo del streaming: de quién se trata

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
play

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

La modelo aclaró qué pasó entre su ex y su actual pareja.
play

La reacción de Naanim Timoyko ante las declaraciones de Juan Alberto Mateyko: "El siente todavía..."

últimas noticias

La industria automotriz produjo 13,8% menos que un año atrás

La producción de autos cayó 13,8% interanual

Hace 11 minutos
La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Hace 12 minutos
play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 14 minutos
La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Hace 16 minutos
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Hace 33 minutos