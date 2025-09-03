IR A
Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

La conductora respondió a la mediática que relacionó a las vedettes de su revista con la detención de la madre de Paleo por trata.

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

La detención de la madre de Ayelén Paleo, la exvedette que fue amante de Santiago Bal, exmarido de Camen Barbieri, por el delito de trata, avivó el tema de la "prostitución" ligada al teatro de revistas. "Primero fue la prostitución y el olor a porro y después la relación de Paleo con Santiago Bal”, reveló Rocío Marengo.

La capocómica respondió defendiendo a su elenco, entre ella a Tamara Gala y a la propia Paleo, que trabajaron con Marengo en el Teatro Liceo, que era propiedad de Barbieri: “Si la quisieron atropellar fue fuera del teatro”.

En este sentido, el conductor de Intrusos y productor teatral Adrián Pallares, apoyó la versión de Barbieri sobre que no había drogas en camarines.

Qué dijo Marengo: "Carmen vio muchas cosas"

Marengo apuntó a Barbieri, en el marco de la detención de la madre de Paleo, por el delito de trata, y aseguró: "Muchas chicas del teatro venían del cabaret, yo veía situaciones dificiles, hubo manejos de dinero importante, aparecían con autos terribles, regalos ostentosos en los camarines, a mí me da impresión que yo dije cosas siendo muy chicas y el tiempo me da la razon".

Agregó: "Carmen lo vio,..vio muchas cosas, son chicas prostitutas, era turbio, eran chicas compiicadas, lo de Paleo vino después, yo cuando hablé de prostitución en el teatro era la época de Lotocki (Aníbal), cuando me quiso atropellar una chica en el estacionamiento que salía con Lotocki”.

