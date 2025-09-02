2 de septiembre de 2025 Inicio
Jornada dispar: el Merval y los ADRs revirtieron un inicio con pérdidas y los bonos se desplomaron

En medio de un contexto internacional que no ayuda con alta volatilidad, las acciones en Nueva York fueron de menor a mayor y no convalidaron la baja de ayer. En tanto, la bolsa porteña cerró con ganancias y la deuda soberana en dólares no repunta.

La incertidumbre política trae aversión a los activos argentinos.

La incertidumbre política trae aversión a los activos argentinos.

Cavallo cuestionó las intervenciones para contener el precio del dólar y la falta de un plan de estabilización real.
Cavallo volvió criticar el plan económico del Gobierno y pronosticó el futuro del dólar

En ese contexto, el S&P Merval revirtió el rojo de arranque y obtuvo ganancias por 1,86% para ubicarse en 1.975.729 puntos. En tanto, en dólares CCL finalizó alrededor de los 1.440 puntos, con una suba del 3,3%. La recuperación estuvo motorizada por las acciones bancarias y energéticas.

Dentro del panel líder de la Bolsa porteña, las ganancias más fuertes correspondieron a Banco Francés (5%), Grupo Financiero Galicia que avanzó 4,2%, seguida por Banco Macro (4,2%), Loma (3,7%), YPF (3%) e IRSA (2,6%).

En el terreno negativo se ubicaron Ternium (-4%), Transportadora de Gas del Norte (-1,8%), Tenaris (-1,7%) y Metrogas (-2,9%), que no lograron sumarse al rebote generalizado.

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se hundieron hasta 5,3% encabezados por Telecom, seguido de Central Puerto (-3,6%) y Transportadora de Gas (-3,2%), mientras que los bancos cerraron mayormente en positivo, a contramano de las demás acciones.

Por último, la deuda hard dollar volvió a operar a la baja, en el marco de una rueda adversa para la deuda emergente (EMB -0.8%). En este marco, los títulos en dólares marcaron bajas de hasta 2,9% encabezados por el Global 2046, seguido del Bonar 2038 (-1,8%) y el Bonar 2041 (-1,3%).

Mientras tanto, el riesgo país se consolidó por encima de los 800 puntos básicos (837 p.b),

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

Alertan por los riesgos de seguridad en el cierre de campaña de Milei en Moreno

Advierten que en el gobierno de Milei se perdieron más de 130.000 puestos en la industria

El fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei: "¡La vas a chocar mal!"

Fantino rechazó la censura del Gobierno: "Yo quiero saber qué hay en los audios"

El Gobierno advirtió que "se pretende romper las reglas de juego democráticas y generar inestabilidad"

Telefe revelará a los 24 participantes de MasterChef Celebrity tras el partido de la Selección ante Venezuela

Roberto Pettinato sorprendió con nueva novia: "Estoy enamorado, ¿no ven la cara de idiota que tengo?"

Martín Cirio se burló de la enfermedad de Selena Gómez y en redes lo mataron: "Sapo parado"

"El cuerperío está invitado": La Cuerpo anunció el casamiento con su novio de toda la vida

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

