Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

El actor fue viral tras una reciente entrevista en la que reveló su dolor por ser catalogado de "un linyera, un zurdo de izquierda asqueroso o facho de derecha".

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

En los últimos días, el actor estuvo en boca de todos con motivo de la entrevista que brindó a Infobae, donde habló sobre su particular apariencia. Al respecto, expresó: "A mí me han tildado de todo, desde sucio, de linyera, y he sido desde un zurdo de izquierda asqueroso hasta un facho de derecha".

Si bien este podría haber sido el motivo por el cambio de look, lo cierto es que Peter Lanzani tuvo que modificar su apariencia por el reestreno de la obra El Emperador Gynt, donde da vida a 14 personajes distintos. Así se lo pudo ver en las fotografías que se tomó con los presentes en la puerta del teatro Broadway.

Peter Lanzani decidió volver al pelo corto por una cuestión laboral.

Vale recordar que sus últimos trabajos en el mundo de la ficción habían sido la película Argentina, 1985 en 2022 y la serie El reino en 2023, por lo que pudo aprovechar el tiempo para dejarse crecer el pelo. De esta manera, esto también podría significar que Peter Lanzani está próximo a comenzar las filmaciones para una nueva producción.

