Donald Trump se burló del joven que murió atacado por un tigre y difundió un video falso El presidente estadounidense compartió en Truth Social las imágenes del ataque fatal ocurrido en un zoológico británico junto con la frase "¡Nunca te metas con la naturaleza!". Horas después, difundió un montaje ficticio en el que somete al animal. Por Agregar C5N en









El video hecho con IA publicado por Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a quedar en el centro de una polémica tras difundir en la red social Truth Social el video del ataque mortal de un tigre a un joven de 23 años en un zoológico de Inglaterra, sumado a una secuencia posterior creada con inteligencia artificial donde el mandatario simula dominar al felino. El episodio fatal sucedió el sábado en el parque Yorkshire Wildlife Park, en el condado británico de South Yorkshire, lugar donde la víctima falleció de forma inmediata.

En la primera publicación, el mandatario estadounidense compartió el registro real del incidente acompañado por la frase "¡Nunca te metas con la naturaleza!". Poco tiempo después, la cuenta oficial difundió un segundo material ficticio en el cual el jefe de Estado enfrenta al animal mientras se escucha de fondo el tema musical The Lion Sleeps Tonight.

La difusión del material provocó indignación masiva entre usuarios e instituciones, quienes criticaron el uso del fallecimiento de una persona para crear contenido en plataformas digitales. La cuenta del mandatario en Truth Social cuenta con más de 13 millones de seguidores, alcance que multiplicó la visibilidad de las imágenes trágicas.

La víctima fue identificada como William Chapman, quien ingresó al recinto habitado por el depredador en el parque temático. Tras el acceso de la víctima al sector restringido, el tigre lo atacó de manera fulminante ante la mirada de los testigos en el predio.

Las autoridades británicas y la familia de la víctima exigieron el cese de la difusión del ataque Los equipos de emergencia acudieron con rapidez al sector de los hechos para brindar asistencia médica a Chapman. Sin embargo, los profesionales no lograron estabilizar al joven, quien murió antes del traslado hacia un centro hospitalario de la zona.

La Policía de South Yorkshire solicitó a la población que evite la reproducción y el envío de las imágenes por respeto al dolor de los allegados. De igual forma, la familia de Chapman exigió la interrupción inmediata de la circulación del material audiovisual en internet. Las autoridades del establecimiento procedieron a la evacuación completa del predio durante el operativo de rescate y mantuvieron las puertas cerradas durante la jornada siguiente. Por su parte, los voceros oficiales confirmaron que el felino no sufrió ningún tipo de lesión tras el incidente dentro de la instalación.