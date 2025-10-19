19 de octubre de 2025 Inicio
El desagradable video que publicó Donald Trump contra las movilizaciones en Estados Unidos

El presidente publicó un video generado con inteligencia artificial donde aparece como “King Trump”, sobrevolando una protesta y arrojando excremento a los manifestantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia al difundir un video realizado con inteligencia artificial en el que se lo ve atacando a manifestantes pilotando un avión de guerra con la inscripción “King Trump”. En la secuencia, el mandatario despega, sobrevuela una manifestación multitudinaria y lanza sobre la multitud un barro marrón que aparenta ser excremento.

La publicación fue compartida en las redes oficiales del presidente y rápidamente desató una ola de críticas tanto por el contenido simbólico como por el uso de inteligencia artificial para representar una acción violenta contra ciudadanos.

El mensaje fue interpretado como una respuesta directa a las protestas que el sábado movilizaron a cientos de miles de personas en más de 2.700 ciudades de Estados Unidos, bajo la consigna “No Kings”, en alusión al principio fundacional de que el país no tiene reyes.

Las principales concentraciones se registraron en Washington DC, Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles y Filadelfia. Frente al Capitolio, decenas de miles de personas reclamaron límites al poder presidencial y una defensa de la democracia.

“Nos unimos para exigir que nuestros representantes se posicionen contra los excesos ejecutivos de Trump y restauren la democracia antes de que sea demasiado tarde”, expresó Hunter Dunn, portavoz de la coalición No Kings, organizadora de las marchas.

Las manifestaciones se producen en un contexto de creciente tensión política y social. La Casa Blanca enfrenta un cierre parcial del Gobierno por falta de acuerdo presupuestario, el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades demócratas para perseguir inmigrantes y una serie de embates judiciales y mediáticos contra periodistas críticos.

