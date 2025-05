Donald Trump aseguró que no busca postularse a un tercer mandato presidencial

Donald Trump aseguró que no buscará postularse a un tercer mandato presidencial, algo que había insinuado varias veces a pesar de que está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, y confirmó que dejará el poder tras cumplir su actual período en la Casa Blanca.

"Esto no es algo que esté buscando hacer", afirmó durante una entrevista con NBC News de la que se publicaron algunos adelantos este domingo. "Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante", sostuvo.

Trump consideró que "cuatro años es tiempo suficiente para hacer algo realmente espectacular". Lo cierto es que presentarse a un tercer mandato requeriría una reforma constitucional para la que difícilmente tenga los votos: se necesitan dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de al menos 38 de los 50 estados.

En otro fragmento publicado de la entrevista, el presidente estadounidense se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y reconoció que la paz "tal vez no sea posible". "Hablamos de un odio tremendo entre estos dos hombres", afirmó sobre los mandatarios Vladimir Putin y Volodimir Zelensky, aunque añadió que hay "excelentes posibilidades de lograrlo".

También evaluó sus primeros 100 días de gobierno y habló sobre economía y política exterior. En ese tramo, no descartó la posibilidad de que algunos aranceles se vuelvan permanentes, reconoció que fue "muy duro" con China y anticipó que el gigante asiático "quiere llegar a un acuerdo".

Respecto a las políticas migratorias, argumentó que "no sabe" si todos las personas tienen derecho al debido proceso antes de ser deportadas. "No lo sé. No soy abogado", sostuvo. Señaló que, en ese caso, "tendríamos que tener un millón, dos millones, tres millones de juicios", aunque aclaró que sus abogados "obviamente seguirán lo que diga la Corte Suprema".