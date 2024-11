Yamandú Orsi, tras ganar el balotaje en Uruguay: "Voy a convocar al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones"

En tanto, acompañado de la flamante vicepresidenta uruguaya electa, Carolina Cosse, detalló cuáles serán los principales ejes de su gestión: "Voy a ser el presidente que convoque al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, con nuestro planteos y escuchar a los demás. Construiré una sociedad más integrada. Este tendrá que ser un país que camine al desarrollo y la prosperidad".

orsi.png

"Seré el presidente del crecimiento nacional y del país que avance. Abracemos con fuerza la idea de que Uruguay es uno sólo a pesar de nuestras diferencias territoriales. No son tiempos de promesas pero me comprometo a que a partir de este lunes laburaremos mucho y a no aflojar para la construcción del Uruguay que merecemos donde nadie se sienta relegado, eso nos enseñaron nuestros referentes", enfatizó en esta línea.

También, subrayó la importancia de discutir sobre distintos puntos de vista. "A partir del debate de ideas se construye una sociedad y un país mejor y sobre todo una república democrática con futuro. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas", marcó Orsi, quien asumirá como mandatario de Uruguay el 1° de marzo de 2025 y sucederá a Luis Lacalle Pou.

"Más de una vez sufrimos derrotas pero la que no podemos sufrir jamás es la que coarta las libertades y suspende la democracia. Larga vida a los partidos políticos de Uruguay y a nuestro sistema republicano democrático", aseveró.