Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las pistas de Blue: pasaron 25 años Tuvo un papel protagónico en la serie infantil de Nickelodeon, pero siguió dedicándose al arte después del final del programa, aunque con un perfil más reservado. + Seguir en







El primer conductor de Las pistas de Blue: qué es de su vida 25 años después del boom. Frame de Las Pistas de Blue (1996)

Steve Burns fue el conductor original de Las pistas de Blue y se convirtió en una figura emblemática de la TV infantil de los años noventa.





Su salida en el año 2000 sorprendió al público, aunque respondió a decisiones personales y profesionales.





Tras dejar la televisión, orientó su carrera hacia la música, la escritura y otros proyectos creativos.





En la actualidad mantiene un perfil bajo, pero continúa vinculado a su audiencia a través de redes sociales y participaciones especiales. A 25 años de su despedida de la pantalla, Steve Burns volvió a referirse a su paso por Las pistas de Blue y al camino que eligió después de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión infantil. Su estilo, basado en una comunicación directa con el público infantil y en la resolución de juegos junto al personaje animado Blue, marcó a toda una generación y consolidó al programa como un referente educativo.

El ciclo, que debutó en 1996, logró destacarse por su formato innovador, en el que el conductor interpelaba a los espectadores como parte activa de la historia. En ese contexto, Burns construyó un vínculo cercano con la audiencia, lo que explica el impacto que generó su salida en el año 2000, cuando su personaje se despidió para ir a la universidad, dando paso a una nueva etapa dentro del programa.

Captura de pantalla 2026-03-27 a las 17.50.08 Las Pistas de Blue con Steve Burns al frente se emitió entre entre 1996 y el año 2000. Nickelodeon Qué fue de la vida de Steve, el conductor de Las Pistas de Blue Con el paso del tiempo, Burns explicó que su decisión de dejar el programa estuvo vinculada a una necesidad de cambio personal y profesional, en un momento en el que comenzaba a replantearse su exposición mediática. Tras su salida, optó por alejarse del ritmo de la televisión para explorar otras formas de expresión artística.

Entre sus principales intereses se destacó la música, ámbito en el que participó en la composición y producción de distintos proyectos, incluyendo colaboraciones vinculadas a la industria audiovisual. Además, desarrolló una faceta ligada a la escritura y a la creación cultural en un sentido más amplio, lo que marcó una etapa distinta en su carrera.

Captura de pantalla 2026-03-27 a las 17.51.36 Steve Burns vía @steveburnsalive En la actualidad, el exconductor reside en una zona rural del estado de Nueva York, donde lleva adelante un estilo de vida más tranquilo y enfocado en proyectos personales. A su vez, en los últimos años retomó el contacto con el público a través de plataformas digitales como TikTok, donde reúne a millones de seguidores con quienes comparte reflexiones sobre su trayectoria y el paso del tiempo.

También participó en la película basada en la serie y en charlas vinculadas a la salud mental, donde promovió la importancia de abordar estas temáticas de manera abierta. A más de dos décadas de su salida, su figura continúa asociada a una etapa significativa de la televisión infantil, manteniendo un vínculo vigente con quienes crecieron frente a la pantalla.